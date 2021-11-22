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Своїм або чужим: кому сплатив борг кременчужанин, щоб виїхати за межі країни

Сьогодні, 07:18 Переглядів: 1 055

 

З початку року кременчужани повернули своїм дітям понад 22 мільйони гривень аліментів

На переказ коштів родина одного з мешканців Кременчука чекала щомісяця. Проте розмір та строк сплати визначеного судом платежу не був для чоловіка принципово важливим, через що він на власний розсуд визначав, коли та скільки перерахує аліментів. У зв’язку з цим дитина недоотримала понад 65 тисяч гривень.

Щоб систематизувати прояви фінансової турботи батька, фахівці Автозаводського відділу державної виконавчої служби у місті Кременчуці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції застосували законодавчі санкції. Так, громадянина позбавили можливості вільно розпоряджатися майном та коштами на банківських рахунках, а також тимчасово обмежили у низці свобод: 

  • у праві виїзду за кордон;
  • у праві керування транспортними засобами;
  • у праві користування зброєю;
  • у праві полювання. 

До речі, саме заборона виїзду за межі України остаточно змусила чоловіка погасити аліментну заборгованість у повному обсязі, адже той збирався в мандрівку. 

Отже, з початку 2021 року завдяки роботі державних виконавців Автозаводського відділу ДВС неплатники аліментів у Кременчуці повернули своїм дітям понад 22 мільйони гривень аліментів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: аліменти
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