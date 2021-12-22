1
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук

На капремонт доріжок у дворах Кременчука в наступному році витратять 4,27 млн грн

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 462

І пів мільйона – на поштові скриньки…

На капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів у міському бюджеті на 2022 рік закладено 4 млн 276 тис грн. Це окрема стаття витрат від суми, передбаченої на ремонт та утримання міських доріг. І вона більша, ніж на капремонт доріг – на нього, нагадаємо, передбачено 2 млн 487 тис грн.

Крім цього, зі статті витрат бюджету «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства», крім доріжок у дворах, оплатять заміну поштових скриньок – на пів мільйона гривень. Ця ініціатива реалізується не перший рік – буде куди кидати «безкоштовну» газету за 11 мільйонів.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: ремонт капітальний ремонт ЖКГ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх