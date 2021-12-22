На капремонт доріжок у дворах Кременчука в наступному році витратять 4,27 млн грн

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На капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів у міському бюджеті на 2022 рік закладено 4 млн 276 тис грн. Це окрема стаття витрат від суми, передбаченої на ремонт та утримання міських доріг. І вона більша, ніж на капремонт доріг – на нього, нагадаємо, передбачено 2 млн 487 тис грн.

Крім цього, зі статті витрат бюджету «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства», крім доріжок у дворах, оплатять заміну поштових скриньок – на пів мільйона гривень. Ця ініціатива реалізується не перший рік – буде куди кидати «безкоштовну» газету за 11 мільйонів.