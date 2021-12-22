Де в кременчуці можна буде зігрітися в морози: адреси

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 473

Пункти обігріву відкриють свої двері у випадку пониження температури до -15℃



У разі пониження температури до -15℃ в Кременчуці планують розгорнути 6 пунктів обігріву. Про таке повідомила пресслужба виконкому, яка посилається на відповідне розпорядження міського голови. Пункти обігріву діятимуть: у приймальному відділенні КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня імені О.Т. Богаєвського» (вул. Лікаря О. Богаєвського, 60/1);

у приймальному відділенні КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» (вул. Генерала Манагарова, 7);

у приймальному відділенні КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (вул. Павлова, 2);

у приймальному відділенні КНМП «Кременчуцька центральна районна лікарня» (проспект Полтавський, 40);

у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району (проспект Свободи, 130);

у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району (вул. Ковальська, 10/2).

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