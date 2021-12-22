Кременчужани, які отримають гроші за програмою «єПідтримка», не втратять субсидію

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 415 Коментарів: 2

На призначення житлової субсидії не впливають кошти, отримані за вакцинацію за програмою «єПідтримка», повідомляє Міністерство соціальної політики на своїй Facebook-сторінці.

У дописі йдеться:

Наразі громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, почали отримувати кошти у сумі 1 тисячі гривень за програмою «єПідтримка». Повідомляємо, що отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах.

Таким чином, щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.