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Кременчужани, які отримають гроші за програмою «єПідтримка», не втратять субсидію

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 415 Коментарів: 2

 

Відповідну заяву 21 грудня зробило Міністерство соціальної політики України

На призначення житлової субсидії не впливають кошти, отримані за вакцинацію за програмою «єПідтримка», повідомляє Міністерство соціальної політики на своїй Facebook-сторінці.

У дописі йдеться:

Наразі громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, почали отримувати кошти у сумі 1 тисячі гривень за програмою «єПідтримка». Повідомляємо, що отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах.

Таким чином, щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.

Все про те, як кременчужанам отримати тисячу за вакцинацію і на що її можна буде витратити
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: єПідтримка гроші субсидія
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Коментарі: 2

952
inattentive:
Сьогодні, 11:44

А есть возможность перечислить эту тысячу ,например в детский дом или нуждающимся лечении ?

Может Телеграф что то знает (или узнает) .


0 0
153
Juja:
Сьогодні, 11:50

Можно купить книги и отдать детям. Разве что так.


0 0

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