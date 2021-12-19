Шанс 2: кременчужан безкоштовно навчать рятувати життя

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 225

У Кременчуці проведуть ще один тренінг з домедичної допомоги. Курс безкоштовний для всіх охочих. Кількість місць обмежена. Про це на своїй сторінці повідомив волонтер Роман Бутрімов.

Перша зустріч відбулася минулими вихідними, наступне навчання - 24 та 25 грудня. Час та місце оголосять після запису на тренінг. Обов’язково:

1. Попередній запис. Прізвище, ім‘я та номер телефону.

2. Наявність «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату або дійсний негативний ПЛР-тест.

3. Маска і гумові рукавички із собою.

- Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишемо мені в особисті повідомлення або по телефону 097-716-4785. По часу, тренінг буде складатись із двох частин по 3-4 години кожна. Буде теоретична та практична частини. Із собою мати блокнот та ручку для нотаток, - зазначив Роман Бутрімов.