Шанс 2: кременчужан безкоштовно навчать рятувати життя

У Кременчуці проведуть ще один тренінг з домедичної допомоги. Курс безкоштовний для всіх охочих. Кількість місць обмежена. Про це на своїй сторінці повідомив волонтер Роман Бутрімов.
Перша зустріч відбулася минулими вихідними, наступне навчання - 24 та 25 грудня. Час та місце оголосять після запису на тренінг. Обов’язково:
1. Попередній запис. Прізвище, ім‘я та номер телефону.
2. Наявність «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату або дійсний негативний ПЛР-тест.
3. Маска і гумові рукавички із собою.