Ще три види сертифікатів можна згенерувати на порталі «Дія»: інструкція

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 466 Коментарів: 1

Тепер тут можна отримати сертифікати про одужання, про негативний ПЛР-тест та дитячий сертифікат

На порталі «Дія» тепер можна згенерувати сертифікати про одужання, про негативний ПЛР-тест та дитячий сертифікат. Про те, як саме це зробити, розповіли у Мінцифри 20 грудня.

Як згенерувати сертифікат:

авторизуйтеся на порталі «Дія»;

оберіть розділ «Послуги» — «Здоров’я» та оберіть потрібний тип сертифіката: «COVID-сертифікат про негативний ПЛР-тест» чи «Сертифікат про одужання від COVID-19»;

дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію».

Дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат у розділі «Здоров’я» — «COVID-сертифікат про вакцинацію». З 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися на порталі через BankID, якщо вже мають банківську картку. А якщо в дитини ще немає паспорта, це можуть зробити батьки.

COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту діятиме 72 години з моменту здачі аналізу. COVID-cертифікат про одужання можна отримати не раніше 15-го дня після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 та внесення даних в ЕСОЗ. Такий COVID-сертифікат буде чинним 105 днів від дати встановлення діагнозу.