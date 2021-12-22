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Ще три види сертифікатів можна згенерувати на порталі «Дія»: інструкція

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 466 Коментарів: 1

 

Тепер тут можна отримати сертифікати про одужання, про негативний ПЛР-тест та дитячий сертифікат

На порталі «Дія» тепер можна згенерувати сертифікати про одужання, про негативний ПЛР-тест та дитячий сертифікат. Про те, як саме це зробити, розповіли у Мінцифри 20 грудня.

Як згенерувати сертифікат:

  • авторизуйтеся на порталі «Дія»;
  • оберіть розділ «Послуги» — «Здоров’я» та оберіть потрібний тип сертифіката: «COVID-сертифікат про негативний ПЛР-тест» чи «Сертифікат про одужання від COVID-19»;
  • дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію».

Дітям від 12 років, які отримали хоча б одну дозу вакцини, батьки можуть згенерувати COVID-сертифікат у розділі «Здоров’я» — «COVID-сертифікат про вакцинацію». З 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися на порталі через BankID, якщо вже мають банківську картку. А якщо в дитини ще немає паспорта, це можуть зробити батьки.

COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту діятиме 72 години з моменту здачі аналізу. COVID-cертифікат про одужання можна отримати не раніше 15-го дня після підтвердження лікарем діагнозу COVID-19 та внесення даних в ЕСОЗ. Такий COVID-сертифікат буде чинним 105 днів від дати встановлення діагнозу.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ковід-сертифікат COVID-19 «Дія» цифровізація
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Коментарі: 1

225
adf007:
Сьогодні, 12:13

Ну ладно взрослые, у которых есть дети делают себе отравы укол, который потом говорят что надо бустер, а то два других это не то. Но вот зачем детей калечить? Типа если от Чернобыля мало последствий давайте ещё и от вакцин добавим? Сейчас в Кременчуге очень много онко больных начиная с 20 лет - и это никого не тревожит?


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