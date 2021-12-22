Працівник пресслужби ХК «Кременчук» з другом врятували від полум'я храм на Кіпрі

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 953

Коли чоловіки зайшли до православної святині, там не було жодної живої душі, а з пакету, що висів на тумбі, йшов густий дим

Двоє українських туристів - Олег Смолянський та Олександр Геєнко, який працює у пресслужбі ХК «Кременчук», - врятували від пожежі храм святого Єрмогена, який знаходиться в евкаліптовому гаю перед Амафунтською брамою Куріона, що на Кіпрі.

Чоловіки потрапили до храму, де не було жодної живої душі, але було дуже задимлено. Дим йшов з пакету, що висів на дерев'яній тумбі. Коли Олег узяв пакет, щоб винести його надвір, спалахнуло полум'я. Чоловік кинув пакет на землю, спробував затушити, а потім побіг за водою.

На щастя, пожежу вчасно загасили - адже у храмі знаходилося багато святих речей з дерева та тканини.

- Бог нас послав врятувати православну церкву. Тож і ми догодили йому чимось у цьому житті.

Щасливі українці поїхали до палацу Колосси, де хотіли купити ікону святого Єрмогена. Запитали у місцевої продавчині, чи є така ікона. Вона відказала, що саме Єрмогена немає і поцікавилася, навіщо чоловікам вона. Побачивши відео, кіпріотка щиро подякувала нашим землякам.