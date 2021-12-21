У Кременчуці померло троє людей з COVID-19, наймолодшому було 44 роки

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21 грудня в місті зареєстрували 62 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 42 жінки віком від 24 до 84 років, 16 чоловіків віком від 33 до 69 років, три дитини віком від 1 до 15 років та немовля 6 місяців. Із вперше виявлених випадків захворювання 54 пацієнти перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 8 – лікується в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 159 людей. Одужало 109 осіб.

На жаль, померло три пацієнта: одна жінка 76 років та два чоловіка віком 44 і 60 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього у Кременчуці зареєстровано 17 467 хворих, одужало 15 277, померло 614.