Хто з кременчужан залишиться без світла 22 грудня: адреси
Сьогодні, 18:30
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Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 22 грудня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- просп. Полтавський;
- вул. Якова Петруся;
- вул. Карбишева;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Рокітнянська;
- вул. Волочаївська;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Барвінкова;
- вул. Грушевського;
- вул. Некрасова;
- вул. Бориса Чичибабіна;
- вул. Размислова;
- вул. Целіноградська;
- вул. Чайковського;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Хортицька;
- вул. Аерофлотська;
- вул. Олени Пчілки;
- вул. Козацька;
- вул. Володимира Вінниченка;
- вул. Утьосова;
- вул. Данила Галицького;
- вул. Гетьманська;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Михайла Калачевського;
- вул. Соснівська;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Кропивницького;
- вул. Газопровідна;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколая Міхновського;
- вул. Луначарського;
- пров. Некрасова;
- пров. Якова Петруся;
- пров. Гурамішвілі;
- пров. Яснополянський;
- пров. Кутузова;
- туп. Глобинський;
- туп. Степана Разіна;
- туп. Бажана;
- туп. Айвазовського.
З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:
- вул. Кооперативна;
- вул. Сєдова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Проектна;
- вул. Лугова;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Цимлянська;
- вул. Каховська;
- вул. Громадянська;
- вул. Переяслівська, 65-86;
- вул. Сумська;
- вул. Художня;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Пілотів;
- вул. Білецківська;
- пров. Пілотів;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній;
- пров. Докучаєва;
- пров. Степана Бандери;
- пров. Градизький;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Бригадний;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Нечая;
- пр. Пілотів;
- пр. Бригадний;
- пр. Старицького;
- пр. Липневий.
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