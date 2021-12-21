Хто з кременчужан залишиться без світла 22 грудня: адреси

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Причина - проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 22 грудня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах. З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами: просп. Полтавський;

вул. Якова Петруся;

вул. Карбишева;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Рокітнянська;

вул. Волочаївська;

вул. Марка Вовчка;

вул. Барвінкова;

вул. Грушевського;

вул. Некрасова;

вул. Бориса Чичибабіна;

вул. Размислова;

вул. Целіноградська;

вул. Чайковського;

вул. Василя Симоненка;

вул. Хортицька;

вул. Аерофлотська;

вул. Олени Пчілки;

вул. Козацька;

вул. Володимира Вінниченка;

вул. Утьосова;

вул. Данила Галицького;

вул. Гетьманська;

вул. Генерала Чайки;

вул. Михайла Калачевського;

вул. Соснівська;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Андрія Ізюмова;

вул. Кропивницького;

вул. Газопровідна;

вул. Кобзарська;

вул. Шмідта;

вул. Хімічна;

вул. Ракетна;

вул. Миколая Міхновського;

вул. Луначарського;

пров. Некрасова;

пров. Якова Петруся;

пров. Гурамішвілі;

пров. Яснополянський;

пров. Кутузова;

туп. Глобинський;

туп. Степана Разіна;

туп. Бажана;

туп. Айвазовського. З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: вул. Кооперативна;

вул. Сєдова;

вул. Раїси Кириченко;

вул. Проектна;

вул. Лугова;

вул. Гійома Боплана;

вул. Цимлянська;

вул. Каховська;

вул. Громадянська;

вул. Переяслівська, 65-86;

вул. Сумська;

вул. Художня;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Пілотів;

вул. Білецківська;

пров. Пілотів;

пров. Яблуневий;

пров. Художній;

пров. Докучаєва;

пров. Степана Бандери;

пров. Градизький;

пров. Бакинський;

пров. Західний;

пров. Бригадний;

пров. Зв'язковий;

пров. Нечая;

пр. Пілотів;

пр. Бригадний;

пр. Старицького;

пр. Липневий.

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