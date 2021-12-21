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Хто з кременчужан залишиться без світла 22 грудня: адреси

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 783

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 22 грудня в місті відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • просп. Полтавський;
  • вул. Якова Петруся;
  • вул. Карбишева;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Рокітнянська;
  • вул. Волочаївська;
  • вул. Марка Вовчка;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Некрасова;
  • вул. Бориса Чичибабіна;
  • вул. Размислова;
  • вул. Целіноградська;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Хортицька;
  • вул. Аерофлотська;
  • вул. Олени Пчілки;
  • вул. Козацька;
  • вул. Володимира Вінниченка;
  • вул. Утьосова;
  • вул. Данила Галицького;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Генерала Чайки;
  • вул. Михайла Калачевського;
  • вул. Соснівська;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Андрія Ізюмова;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Шмідта;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Миколая Міхновського;
  • вул. Луначарського;
  • пров. Некрасова;
  • пров. Якова Петруся;
  • пров. Гурамішвілі;
  • пров. Яснополянський;
  • пров. Кутузова;
  • туп. Глобинський;
  • туп. Степана Разіна;
  • туп. Бажана;
  • туп. Айвазовського.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами:

  • вул. Кооперативна;
  • вул. Сєдова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • вул. Проектна;
  • вул. Лугова;
  • вул. Гійома Боплана;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Каховська;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Переяслівська, 65-86;
  • вул. Сумська;
  • вул. Художня;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Пілотів;
  • вул. Білецківська;
  • пров. Пілотів;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Художній;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Степана Бандери;
  • пров. Градизький;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Західний;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Нечая;
  • пр. Пілотів;
  • пр. Бригадний;
  • пр. Старицького;
  • пр. Липневий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень Полтаваобленерго
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