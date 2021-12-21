Президент призначив стипендію олімпійцю Жану Беленюку

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16 грудня президент України Володимир Зеленський підписав Указ №657/2021 «Про призначення стипендій Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів». У переліку троє олімпійців, які представляли Полтавську область: борець Жан Беленюк, боксер Олександр Хижняк та веслувальниця Людмила Лузан.

За перше місце на Олімпійських іграх з греко-римської боротьби стипендію отримав Жан Беленюк — чемпіон Ігор XXXII Олімпіади 2020 року, які відбулися у 2021 році.

Упродовж наступних двох років він отримуватиме стипендію у розмірі 16 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на 1.12.21 розмір прожиткового мінімуму – 2 481 грн, це приблизно 39 000 грн щомісяця).