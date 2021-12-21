Кременчуцький ЦНАП здобув перемогу у Всеукраїнському конкурсі

Сьогодні, 17:38 Переглядів: 142

Досвід управління персоналом Кременчуцького ЦНАП визнали одним з кращих у номінації «Краща практика розвитку лідерства та формування команди на публічній службі»

Кременчуцький ЦНАП здобув перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом». Про це 20 грудня повідомила директорка Центру Тетяна Печериця на своїй Facebook-сторінці.

Під час засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС 16 грудня підбили підсумки проведеного напередодні Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики управління персоналом». Досвід Кременчуцького ЦНАП визнали одним з кращих у номінації «Краща практика розвитку лідерства та формування команди на публічній службі».

Пані директорка пише, що за 7 років існування Центру в Кременчуці з роботи за власним бажанням не звільнилася жодна людина:

- Так, були люди, яких спонукав до звільнення переїзд та/або родинні обставини, але не було тих, хто пішов, бо нецікаво чи невдоволений. У нас дуже крутий колектив, де кожен окремо й усі разом є фанатами своєї справи. Ми разом навчаємося, розважаємося, подорожуємо. Персонал – це основа ЦНАП, всі незалежно від віку чи посади.