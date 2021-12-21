Досвід управління персоналом Кременчуцького ЦНАП визнали одним з кращих у номінації «Краща практика розвитку лідерства та формування команди на публічній службі»
Кременчуцький ЦНАП здобув перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Кращі практики управління персоналом». Про це 20 грудня повідомила директорка Центру Тетяна Печериця на своїй Facebook-сторінці.
Під час засідання Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС 16 грудня підбили підсумки проведеного напередодні Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики управління персоналом». Досвід Кременчуцького ЦНАП визнали одним з кращих у номінації «Краща практика розвитку лідерства та формування команди на публічній службі».
Пані директорка пише, що за 7 років існування Центру в Кременчуці з роботи за власним бажанням не звільнилася жодна людина:
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