У 2022 році передбачена реконструкція газової котельні Кременчуцької ЦРЛ

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 160

Це один з небагатьох об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку

У бюджет Кременчука на 2022 рік, який міська рада ухвалила 16 грудня, заклали реконструкцію газової котельні Кременчуцької центральної районної лікарні. На це передбачено 400 тис грн.

У цьому році ЦРЛ вже замовила послугу з розробки та виконання робочого проєкту на 13,3 тис грн у ТОВ «Кременчукгаз-Будсервіс» (однієї з компаній групи «Кременчукгаз»). Раніше керівник департаменту охорони здоров'я говорив, що слід обов'язково міняти обладнання котельні на сучасне. А вже на початку опалювального сезону котельня мала проблеми з пуском тепла.

Газова котельня ЦРЛ, яка у цьому році перейшла у комунальну власність Кременчука, – один з небагатьох об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку. Він цьогоріч складає 46,5 млн грн. При цьому на капітальне будівництво, реконструкцію із бюджету розвитку передбачено всього 10,5 млн грн.