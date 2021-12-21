На Полтавщині електромонтер впав з висоти на роботі та забив голову

У чоловіка черепно-мозкова травма та струс мозку
20 грудня о 13.20 до Семенівської ЦРЛ із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку ушпиталили електромонтера. Про це повідомив департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.
Травми чоловік отримав під час виконання трудових обов’язків, впавши з висоти. Стан його здоров’я – середньої важкості.
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