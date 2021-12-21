Тепер і комунальники: розширили список професій, для яких вакцинація є обов'язковою

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало наказ про розширення переліку організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Про це повідомила пресслужба уряду.
Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, аби запобігти поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко мотивує розширення списку професій тим, що саме працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу.
Наказ набере чинності 20 січня 2022 року, тож тих, хто не вакцинується до цієї дати, відсторонять від роботи без збереження зарплати.
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