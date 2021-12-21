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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Тепер і комунальники: розширили список професій, для яких вакцинація є обов'язковою

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 526

 

Тих, хто не вакцинується до 20 січня, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало наказ про розширення переліку організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Про це повідомила пресслужба уряду.

Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, аби запобігти поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
  • органів місцевого самоврядування;
  • закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
  • комунальних підприємств, установ та організацій.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко мотивує розширення списку професій тим, що саме працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу.

Наказ набере чинності 20 січня 2022 року, тож тих, хто не вакцинується до цієї дати, відсторонять від роботи без збереження зарплати.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація COVID-19 наказ професії
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