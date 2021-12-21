Тепер і комунальники: розширили список професій, для яких вакцинація є обов'язковою

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Тих, хто не вакцинується до 20 січня, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало наказ про розширення переліку організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Про це повідомила пресслужба уряду.

Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, аби запобігти поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко мотивує розширення списку професій тим, що саме працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також комунальних підприємств найбільше взаємодіють із великою кількістю людей, а тому мають підвищений ризик інфікуватися на коронавірусну хворобу.

Наказ набере чинності 20 січня 2022 року, тож тих, хто не вакцинується до цієї дати, відсторонять від роботи без збереження зарплати.