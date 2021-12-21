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Надзвичайні новини

На Полтавщині 13-річна дівчина посварилася з матір'ю, ввечері пішла з дому і заблукала

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 815

 

Їй допоміг мешканець Дніпропетровщини, який помітив дитину на дорозі

20 грудня о 20.00 до поліції Кобеляк звернулася мешканка села Орлик Кобеляцької тергромади та розповіла, що її 13-річна донька близько 18.00 пішла з дому в невідомому напрямку. Перед тим, як піти з дому, дитина посварилася з матір’ю. Про це повідомило Полтавське райуправління поліції.

Володимир Кузьменко, начальник відділення поліції №2 (м. Кобеляки), прокоментував:

- Отримавши інформацію про зникнення дівчинки, до її пошуків ми залучили максимальну кількість особового складу, а також місцевих мешканців та волонтерів. Спільними зусиллями упродовж години нам вдалося встановити місцезнаходження дитини та повернути її в сім’ю.

За попередньою інформацією, дівчинку помітив майже за 10 кілометрів від дому мешканець Дніпропетровщини. Він їхав на автомобілі і побачив дитину, яка йшла по дорозі біля села Шевченки (Кобеляччина). Чоловікові дівчина повідомила, що заблукала. Він передав дитину поліцейським, після чого її повернули матері. Життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує.

Поліція висловлює вдячність мешканцеві Дніпропетровської області, завдяки якому швидко вдалося знайти дівчинку та повернути її в родину.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: дитина підліток пішла з дому загубилася розшук
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