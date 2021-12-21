Криваве побоїще у Кременчуці: відбувся міжнародний турнір ММA «Fighting Night Storm ІІ»

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 651

11 видовищних боїв з адреналіном та пролитою кров’ю: 5 поєдинків прелімів та 6 боїв мейн-карду турніру. При повністю забитих трибунах льодової арени «Айсберг» 18 грудня у Кременчуці відбувся другий міжнародний турнір ММА «Fighting Night Storm». До нашого міста з’їхалися спортсмени з Бразилії, Туреччини, Вірменії, Польщі, Білорусі та України.

У двобоях в октагоні зустрічалися чемпіони і призери всесвітніх і міжнародних змагань з фрі-файту, джиу-джитсу, гремплінгу, панкратіону, рукопашного бою, тайського боксу, бойового самбо, кікбоксингу та інших видів бойових мистецтв.

Напередодні бійці пройшли медогляд й процедуру зважування. Президент Professional Fighting Legue «Storm» Сергій Помазунов на пресконференції розповів, що планують й надалі проводити міжнародні турніри. Так, у березні у Кременчуці відбудеться 3-й турнір з ММА.

Вечір розпочався з поєдинку до 84 кг. В октагоні зустрілися В'ячеслав Іващук та Сергій Мудрицький. Киянин Мудрицький виходив у клітку під музику кременчужанина DJ Probass «Доброго вечора, ми з України», яка стала для нього фартовою. Сергій розпочав бій з лоу-кіка, відчувалося, що він відбив ногу супернику. Завдаючи удар за ударом, Мудрицький розбив обличчя Іващуку – в октагоні пролилася перша кров. У другому раунді перемогу технічним нокаутом здобув саме Сергій Мудрицький.

Далі в октагоні в першому раунді технічним нокаутом Віталій Якименко переміг Альберта Меліксетяна (вагова категорія до 61 кг).

Трибуни «Айсбергу» завелися – на бій вийшов кременчужанин Андрій Зубенко (вагова категорія до 70 кг). Боєць клубу «Шторм» мав зустрітися з Данилом Токаревським, але через травму руки замість нього вийшов Анатолій Бурдіян.

Андрій одразу зарядив лівою хай-кік й ефектно пробив суперника. Далі Зубенко пройшов захист та перевів боротьбу у партер. Бурдіян намагався вийти із захопленого положення, але Андрій зайшов за спину й наносив удари в голову та тулуб. На 1 хвилині 30 секунді Андрій Зубенко завоював перемогу удушливим прийомом. Оваціями рідні трибуни привітали Андрія з перемогою.

Андрій Зубенко – майстер спорту з греко-римської боротьби, чемпіон України з хортингу. Раніше викладав у колегіумі №25, а зараз навчає юних спортсменів. Переможець зізнався, що виступати вдома найважче.

- Вдома морально найважче битися, адже тебе всі знають й очікують лише феєричне, а це найважче для спортсмена, - зауважив Андрій. – Я виступаю з 2014 року. Мене важко чимось здивувати (про суперника - ред.).

У протистоянні Назар Бабакханян – Микола Мартинюк (вагова категорія до 70 кг) на 3 хв 1 раунду удушливим прийомом перемогу здобув Микола Мартинюк.

Битва титанів Грузії та України стала завершенням попередніх поєдинків. Після 1 раунду Генаді Джорджоліані та Денис Дрючок були повністю в крові, проте наш спортсмен виявився сильнішим. Через неможливість проведення бою технічним нокаутом перемогу здобув Дрючок. Цікаво, що Денис Дрючок був темною конячкою на цьому турнірі, для нього це був перший бій на професійному рівні.

- Противник нічим не здивував крім того, як проявляв свій характер до останнього. А так ні стійкою, ні якимись техніками, взагалі нічим, - зазначив після бою Денис Дрючок. - У любительській кар’єрі важче битися – різні суперники. Тут гейм план під одного суперника. Усе набагато простіше, але дистанція більше, проте до неї ми були готові. Як казав ведучий – я темна конячка. Я потихеньку почав заявляти про себе у важкій вазі, а там далі подивимося.

Після виступів лицарів та черлідерів почалися поєдинки мейн-карду.

Олександр Горшечник у 1 раунді задушливим прийомом переміг суперника. А білорус Павло Масальський переміг Бориса Полежая одноголосним рішенням суддів. Ще в одному протистоянні перемогу здобув поляк – Марцін Яблонскі, він у 2 раунді удушливим прийомом здолав Максима Пашкова.

Представник кременчуцького клубу, богатир Олександр Писанко вийшов проти бразильця Тіаго Кардосо. На зважуванні Олександр показав вагу легшу на 7 кг.

В октагон Олександр вбігав у шапці, як згодом зізнався боєць, він навіть не замилювався, чи фартова вона. Він після тренування у залі одразу пішов на бій.

У клітці Олександр показав, чому має прізвисько Hamer. Його важкий удар відправив бразильця в нокаут. У 2 раунді підтримка кременчуцьких вболівальників надихнула Олександра, який після скандування публіки відправив суперника у настил.

Кременчужанин Максим Сергеєв взагалі влаштував шоу під час «битви поглядів» та виходу в октагон. На зважування Максим приніс шматок м’яса для поляка. «Погодуй свого тигра», - звернувся англійською Максим Сергеєв до Патріка Рогужа, вказуючи на татуювання тигра на грудях суперника.

А вже на бій кременчужанин вийшов ефектно у шляпі, клешених штанах та з дівчатами із Бродвею.

Як яскраво вийшов, так яскраво й переміг. У першому раунді на 4.10 хв Максим Сергеєв технічним нокаутом здобув перемогу. Патрік Рогуж у спілкуванні з журналістами розповів, що не проти матчу-реваншу з Максимом Сергеєвим.

Максим сказав, що номер для виходу він придумав разом з дружиною.

- Вихід ми придумали разом з дружиною. Ми їхали в машині й звучала ця пісня, я запропонував зробити щось цікаве під неї, - зізнався Максим Сергеєв.

У головному вечорі бою Роберт Воробйов поступився бразильцю. Наш спортсмен напередодні перехворів на коронавірус.

- Суперник достатньо габаритний. Мені було фізично важко впоратися з ним в октагоні. Він був достатньо міцний, контролював мене в партері за рахунок свої габаритів. Я відійшов від запланованої стратегії й за рахунок якихось примітивних рішень продовжив бій. Для мене це третя поразка, враховуючи, що маю 15 перемог, - з сумом відповів Роберт Воробйов.