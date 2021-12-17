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Кременчук, Культура, Кременчуг

Ремонт у Кременчуцькому краєзнавчому музеї в 2022 році не завершать

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 272 Коментарів: 1

 

У міста немає фінансової можливості розрахуватися з підрядником

Ремонт у Кременчуцькому краєзнавчому музеї не завершиться наступного року. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому 17 грудня:

- Однозначно кажу правду - ні. Ті, хто був в музеї, ті бачили, що там робіт ще багато. Просить підрядник розрахуватися за деякі роботи, але в нас немає фінансової можливості це зробити.

Мер висловив сподівання, що з'явиться інше джерело фінансування окрім міського бюджету і пообіцяв розповісти деталі, якщо це станеться.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: музей ремонт
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Сьогодні, 15:53

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