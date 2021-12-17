Жоден кременчужанин ще не отримав бустерну дозу вакцини

Голова департаменту охорони здоров'я розповів, що третє щеплення пропонують тим громадянам, які мають на це право - але бажаючих поки що не було
Станом на 17 грудня жоден кременчужанин не щепився бустерною дозою вакцини - принаймні, у департаменті охорони здоров'я Кременчука про такі випадки не чули. Це підтвердив директор департаменту Максим Середа під час засідання виконавчого комітету:
Пан Середа запевнив, що перелік громадян, які можуть отримати бустерне щеплення, є, і їм пропонують зробити третє щеплення.