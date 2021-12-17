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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Жоден кременчужанин ще не отримав бустерну дозу вакцини

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 250

 

Голова департаменту охорони здоров'я розповів, що третє щеплення пропонують тим громадянам, які мають на це право - але бажаючих поки що не було

Станом на 17 грудня жоден кременчужанин не щепився бустерною дозою вакцини - принаймні, у департаменті охорони здоров'я Кременчука про такі випадки не чули. Це підтвердив директор департаменту Максим Середа під час засідання виконавчого комітету:

- Там досить обмежене коло громадян, які можуть цю третю дозу отримати. Це люди з ВІЛ-інфекцією, громадяни після пересадки органів та ще декілька категорій пацієнтів, у яких є проблеми з імунною системою. Я не думаю, що ці люди хвалилися б, що вони третю дозу отримали.
Бустерну дозу дозволили, але не всім: у МОЗ розповіли деталі

Пан Середа запевнив, що перелік громадян, які можуть отримати бустерне щеплення, є, і їм пропонують зробити третє щеплення.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація щеплення бустерна доза COVID-19
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