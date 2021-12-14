Бустерну дозу дозволили, але не всім: у МОЗ розповіли деталі

Додаткова доза рекомендується незалежно від того, якою вакциною щепилася людина раніше
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 13 грудня підписав наказ про введення додаткової дози вакцини від COVID-19. Але, за інформацією пресслужби МОЗ, бустерна доза поки що доступна не всім.
У наказі йдеться про те, що третя доза вакцини рекомендується:
- людям з ВІЛ-інфекцією;
- особам з онкологією;
- тим, хто переніс трансплантацію органів;
- особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
- особам із низкою інших імунодефіцитних станів.
- Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби, – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Бустерна доза рекомендується незалежно від того, якою вакциною щепилася людина раніше.