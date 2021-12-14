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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Бустерну дозу дозволили, але не всім: у МОЗ розповіли деталі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 520 Коментарів: 1

 

Додаткова доза рекомендується незалежно від того, якою вакциною щепилася людина раніше

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 13 грудня підписав наказ про введення додаткової дози вакцини від COVID-19. Але, за інформацією пресслужби МОЗ, бустерна доза поки що доступна не всім.

У наказі йдеться про те, що третя доза вакцини рекомендується:

  • людям з ВІЛ-інфекцією;
  • особам з онкологією;
  • тим, хто переніс трансплантацію органів;
  • особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
  • особам із низкою інших імунодефіцитних станів. 
- Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку  з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби, – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. 

Бустерна доза рекомендується незалежно від того, якою вакциною щепилася людина раніше.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація щеплення бустерна доза COVID-19
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Коментарі: 1

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Кася:
Сьогодні, 14:58

Правильно. Не померли от первых двух - третья может наконец вас добьет?


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