Бустерну дозу дозволили, але не всім: у МОЗ розповіли деталі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 520 Коментарів: 1

Додаткова доза рекомендується незалежно від того, якою вакциною щепилася людина раніше

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 13 грудня підписав наказ про введення додаткової дози вакцини від COVID-19. Але, за інформацією пресслужби МОЗ, бустерна доза поки що доступна не всім.

У наказі йдеться про те, що третя доза вакцини рекомендується:

людям з ВІЛ-інфекцією;

особам з онкологією;

тим, хто переніс трансплантацію органів;

особам, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

- Ми рекомендуємо вводити додаткову дозу тим, хто має медичні показання для неї у зв’язку з важкими захворюваннями, адже їхня імунна система могла не сформувати належний захист. Після введення додаткової дози, ці люди будуть більш захищені від коронавірусної хвороби, – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Бустерна доза рекомендується незалежно від того, якою вакциною щепилася людина раніше.