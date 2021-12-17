Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука

Пункт перший - наші депутати, за виключенням Європейської Солідарності злякались людей і заходили до мерії з «чорного входу». Печально, але щиро сподівась, що пам`ять у людей не дуже коротка і вони пам'ятають призвіща тих, кого обирали. Ну і я зробила висновки- більшість депутатів статисти і просто їм подобається ділити гроші і мати зиск.

Пункт другий - М- маніпуляції. Маніпуляції мера з проїздом для дітей. І кидання словами Полтава живе за рахунок бюджету інших міст області. Так - бюджет будь якого міста формується за рахунок місцевих податків, дотацій з державного бюджету та основним джерелом надходження ( 60 % ) є податок з доходів фізичних осіб. Тобто нас з вами. І саме ми з вами повинні знати на що витрачає цей податок наша виконавча влада. Мер нас не чує, але ми чуємо його і ми точно знаємо, що Кременчук не отримає звання "Місто дружнє до дітей та молоді". Відміна пільгового проїзду не дуже лякає батьків, але через пів-року, після ще одного підняття проїзду на транспорт - батьки прокинуться. Бо це колосальна сума витрат на дитину. Мер не розуміє, що є ЗАПИТ громади на послугу , а не його фантазії, що в законі про освіту дітей прив"зали до певного закладу освіти. Хоча , шановний , Віталій Малецький - це ви створили мережу гімназій і ліцеїв. Але саме ви не забезпечили рівні , конкурентні умови навчання в цих закладах освіти. І це саме ви не робите нічого, щоб батьки хотіли віддавати дітей до гімназій за місцем проживання, бо ви самі не знаєте як воно має працювати. До речі МОН проти того, щоб ви влаштовували конкурси на вступ до 10 класу. Принаймі в цьому році. Чому ви - бо ви є представником засновника закладу освіти і виконавчою владою. Дуже хотілось би побачити проєкт розвитку мережі гімназій, щоб батьки, як навіжені, не тікали з них, бо не потраплять в ліцеї. Але питання проїзду залишається відкритим. Це я точно обіцяю. А доти про місто дружнє до дітей забудьте . І , я допоможу вам рахувати - 6 +6 =12 - це діти які ходять в 6-7 клас. Після 12 років - діти перестають бути дітьми, за вашою логікою, і стають собачатами. А ваша нікчемна газета з радістю може поділитися своїм фінансуванням на користь дітей нашого міста. І я хочу почути ваш покроковий план з введення електронного учнівського квитка - бо ви вже п"ять років про нього говорите, але нічого не робите.

Пункт третій дитячі садочки - окремо дякую усім батькам і робітника дитячих садочків, які вийшли під мерію. Батьки- ви молодці. Ви НЕ БАЙДУЖІ . Так вас не дуже багато і ви не вийшли групами, так вам здається , що це трішки несправедливо, але революції роблять одиниці. Я би рекомендувала завідувачам цих садочків звернути увагу на ваших активних батьків і зформувати з них силу, яка вам допоможе. І я не про помити вікна зараз говорю чи збір готівки. Окремий респект тим завідувачам, які пришли зі своїми колективами - ви змогли зробити команду.

Позашкільна освіта- проблема нашої виконавчої влади - повна і абсолютна відсутність комунікації. Ми створюємо ХАБ , але не маємо концепції його створення. Ми скорочуємо заклади позашкільної освіти, але нічого не пояснюємо батькам. Ми НЕ ЗНАЄМО скільки буде скорочено викладачів, які гуртки будуть здаватися ( бо хто має вирішувати потрібен цей гурток и ні - за кількістю дітей, які туди ходять - це глупість - ви відкрийте безкоштовний гурток з модельного бізнесу і всі дівчата будуть там, а відкрийте гурток з гри на трембіті - знайдете аж пару чоловік , але що буде кориснішим на виході для міста ? ) не потрібними.

Ми підписали резолюцію і там стоїть 59 підписів. Багато це чи мало - не знаю, але точно знаю, що для нашого міста підняти когось вийти під мерію досить важко. Особливо, якщо це робиться не за гроші.

Ми за сім днів зібрали підписи під петицією за пільговий проїзд в нашому місті. До нас приїхало полтавське телебачення, яке покаже про нас на всю область. Я збирала мітинг вперше, але я вдячна кожному за ті зусилля які ви зробили, щоб прийти до міської ради.

Як стало відомо депутати ( 27 чоловік ) проголосували за 25 мільйонів на газетку, яка формує думку пенсіонерів і є низькопробною жовтою пресою місцевого розливу за наші податки.