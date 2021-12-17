1
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини

На трасі легковик злетів з дороги після зіткнення з фурою: троє травмованих

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 678

 

На місці події працюють слідчі

17 грудня, близько 14.30, на трасі Кременчук-Полтава сталася ДТП. 

Як повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug, біля повороту на Козуби зіткнулися легковик і фура. Легковик після зіткнення викинуло за межі дороги, де він перекинувся.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі поліції, зіткнувся легковик Renault та вантажівка Renault. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмовані водій та двоє пасажирів легковика.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального  провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На місці події працюють слідчі слідчого управління поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група. Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх