На трасі легковик злетів з дороги після зіткнення з фурою: троє травмованих

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17 грудня, близько 14.30, на трасі Кременчук-Полтава сталася ДТП.

Як повідомили очевидці у спільноті h.kremenchug, біля повороту на Козуби зіткнулися легковик і фура. Легковик після зіткнення викинуло за межі дороги, де він перекинувся.

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Як повідомили у пресслужбі поліції, зіткнувся легковик Renault та вантажівка Renault. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмовані водій та двоє пасажирів легковика.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На місці події працюють слідчі слідчого управління поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група. Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.