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Топ новина, Кременчук, Споживач, Все о субсидиях

Зубожіння вже нема? Кількість отримувачів субсидій у Кременчуці скоротилася майже утричі за 5 років

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 681 Коментарів: 2

 

Такими є дані департаменту соцзахисту населення. А ми проаналізували - за рахунок чого це покращення

Кількість отримувачів житлових субсидій у місті за п'ять років скоротилася у 2,8 разів. Так, станом на 1.01.17 року субсидії отримувало 63 946 родин, а станом на 1.11.2021 – 23 087. Такими є дані департаменту соціального захисту виконкому.

Зменшилася й кількість отримувачів усіх видів державних допомог на 1.01.17 складала 13 155 осіб, станом на 1.11.21 – 11 192 осіб.

ТЪ багато років пише про зміни у призначенні субсидій, ми проаналізували причини зменшення кількості отримувачів цієї допомоги.

Збільшення мінімалки

З року в рік збільшувалася мінімальна зарплата — а відповідно, і офіційні доходи містян, які впливають на призначення субсидій. Так, на початок 2017 року мінімалка складала 3 200 грн, на сьогодні вдвічі більше, це 6 500 грн. 

Утискання до мінімуму соціальних нормативів

Держава поступово зменшувала соціальні нормативи використання комунальних послуг, відповідно до яких нараховується субсидія. Зокрема, якраз у лютому 2017 року уряд зменшив соціальні нормативи на газове, електричне та централізоване опалення в будинках з тепловими лічильниками.

Уряд «нагрів» українців на субсидіях

Тоді Мінсоцполітики пояснило, що нормативи були завищені — мовляв, нині вони приведені у відповідність до фактичного споживання. Наприклад, соцнорматив по газу для опалення був встановлений на рівні 5 куб м на 1 кв м житлової площі). Але потім соцнормативи зменшували ще: на даний час він складає 4 куб м на 1 кв м житлової площі. Лише на цю норму нараховується субсидія. От і маємо зменшення кількості субсидіантів: норма невелика — і в певної частини людей субсидія вийшла в нуль, бо обов'язкова частка платежу перекриває (тобто теоретично має перекривати) плату за газ.

Чому ми кажемо — теоретично? Вкластися у соцнорматив по газу важко. Наприклад, маємо будинок 70 кв м, на який, за стандартним нормативом, має вистачити 280 кубів на місяць. Та досвід показує: при морозах 10-15 градусів таке можливо лише якщо будинок утеплений і обладнаний сучасним газовим котлом. У пенсіонерів, як правило, немає грошей на утеплення — а дехто навіть досі має старі газові котли родом з 90-х років. Тож люди, навіть маючи субсидію, платять значні суми за газ (бо не вкладаються у норматив). А ті, хто вкладається (живе у більш комфортному житлі і має більші доходи) — як уже сказано, виходять у нуль по субсидії.

Це не тільки проблема газового опалення — те саме і з централізованим. За спеку у квартирах, яка по гігакалоріях вийде за межі норми, мусимо доплатити — навіть якщо є субсидія.

У минулому опалювальному сезоні соцнормативи були збільшені на 50% на період карантину — але зараз ця норма діє лише для червоних зон.

Низка обмежень для отримувачів

У 2018 році уряд Гройсмана ввів суттєві обмеження для отримувачів субсидій, які стосувалися не лише доходів, а й майнового стану, витрат.

Субсидії по-новому: кому не дадуть, у кого заберуть

Тоді й з'явилися обмеження, за яких субсидія не призначається:

  • якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м (зараз норма трохи вища - 130 кв м на квартиру і 230 на будинок);

  • якщо є авто не старше 5 років;

  • якщо перебував за кордоном протягом 60 днів;

  • через несплату ЄСВ;

  • відсутність офіційних доходів.

У наступні роки список обмежень не послаблювався, а лише посилювався. Наприклад, нещодавно з'явилася ще одна умова для власників транспортних засобів, при якій субсидія не призначається — наявність двох і більше стареньких авто (віком до 15 років).

Крім того, нововведення відсікло й тих, хто має депозити (на даний час — понад 100 тис грн).

Депозит — під подушку? Хто з кременчужан і чому не отримає субсидію

У жовтні ми публікували актуальний список умов, за яких не призначають субсидію.

Крім того, уряд кілька разів оголошував верифікацію отримувачів субсидій з метою виявити тих, хто нечесно користується соціальною допомогою, маючи хороші доходи.

Отже, тенденція нашого часу: витрати на комуналку ростуть — а кількість отримувачів субсидій, навпаки, зменшується.

ПО ТЕМІ:

Сюжет: Все про субсидії

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: субсидія субсидия соцзахист
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Коментарі: 2

3 988
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:29

так хуже не будет же,чего жалуетесь.

НАК "Нафтогаз України" може не зберегти чинні тарифи для населення, через різницю між роздрібною та ринковою ціною, яка продовжує зростати.

Про це заявив голова правління компанії Юрій Вітренко 

 а ось ті шо люблять сватов и голобородьків, воювати то не їхнє, їхнє-то ковбаса по 2.20 и долляр по 8.

Понад 50% громадян України готові чинити опір у разі вторгнення Росії, третина - зі зброєю у руках, - опитування КМІС

6 4
546
Чувааак:
Сьогодні, 15:44

Цитата: zzzzzz

 

 а ось ті шо люблять сватов и голобородьків, воювати то не їхнє, їхнє-то ковбаса по 2.20 и долляр по 8.

Та нє, то ті шо - а чо я буду за його мільйони воювати - і ця фраза доречі зявилась не осьо, а ще при початку агресії. Тому ця цифра - це дуже оптимістично


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