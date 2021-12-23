На скільки зростуть з першого січня тарифи «Кременчукводоканалу»: рішення НКРЕКП

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Розцінки сумарно по двох послугах (на воду та каналізацію) зростуть на 16,7%

З першого січня виростуть тарифи КП «Кременчукводоканал». Так, 22 грудня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на водопостачання та водовідведення (тобто каналізацію) низці водоканалів України.

У цілому (по двох послугах) оплата для споживачів «Кременчукводоканалу» зросте на 16,7% порівняно з діючими тарифами.

Нові тарифи «Кременчукводоканалу» у порівнянні з діючими (з ПДВ)

Послуга Діючий тариф, грн (за куб м) Тариф з 1.01.22, грн (за куб м) Різниця, грн Різниця, % водопостачання 13 14,3 1,3 10,00% водовідведення 14,24 17,5 3,26 22,90%

Причину зміни тарифів підприємство обгрунтувало так:

Зменшились обсяги реалізації послуг. Змінились витрати на оплату податків та зборів. Збільшилися витрати на оплату електричної енергії - на 40,39% з централізованого водопостачання та на 41,68% з централізованого водовідведення. Збільшилися витрати на реагенти: на 627,14 тис грн з централізованого водопостачання; на 1341,92 тис грн з централізованого водовідведення.

Разом із тим, деякі витрати зменшилися: на паливно-мастильні матеріали, на обслуговування кредиту МБРР, який підприємство брало в 2009 році на енергоефективне обладнання.

Комерційний директор «Кременчукводоканалу» Алла Ганус, коментуючи ситуацію «Телеграфу», зазначила, що підприємство подавало вищі розрахунки, ніж ті, що затверджені НКРЕКП. Проте Нацкомісія не врахувала, зокрема, витрати на підвищення зарплат на підприємстві.

Тарифи «Кременчукводоканалу», що діють зараз, були встановлені рік тому.

Відповідно до Постанови НКРЕКП, тариф на воду від «Кременчукводоканал» — один із найнижчих. Найнижчий — у підприємства з Івано-Франківська — 12,95 грн за куб. м, найвищий — у Павлограді — 39,42 грн за куб. м.

По тарифу на водовідведення Кременчук десь посередині. Найнижче — у ПрАТ «Енергоресурси» (Дніпропетровська обл.) - 3,06 грн; найвище — у облводоканалу ЗОР (Запоріжжя) — 40,5 грн (усі тарифи вказані з ПДВ).