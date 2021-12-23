Стали відомі переможці «Громадського бюджету-2021»

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Цього року на участь у конкурсі подали 36 проєктів, з яких до голосування допустили 28

Стали відомі проєкти-переможці «Громадського бюджету-2021». За інформацією пресслужби виконкому, цього року на участь у конкурсі подали 36 проєктів, з яких до голосування допустили 28.

Участь у голосуванні брали мешканці Кременчука від 14 років. Учасники онлайн-голосування мали можливість обрати лише один проєкт. Автору необхідно було набрати мінімум 250 голосів.

Переможцями «Громадського бюджету-2021» стали проєкти: