Стали відомі переможці «Громадського бюджету-2021»
Сьогодні, 15:32
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Цього року на участь у конкурсі подали 36 проєктів, з яких до голосування допустили 28
Стали відомі проєкти-переможці «Громадського бюджету-2021». За інформацією пресслужби виконкому, цього року на участь у конкурсі подали 36 проєктів, з яких до голосування допустили 28.
Участь у голосуванні брали мешканці Кременчука від 14 років. Учасники онлайн-голосування мали можливість обрати лише один проєкт. Автору необхідно було набрати мінімум 250 голосів.
Переможцями «Громадського бюджету-2021» стали проєкти:
- Капітальний ремонт тротуару по вулиці Пугачова в місті Кременчуці (сектор 1 – центр міста);
- Електронне екіпірування, електронні суддівські системи та корти для тхеквондо (ВТФ) (сектор 2 – нагірна частина міста);
- Комфортний сквер-комфортне життя (сектор 3 – «Пивзавод»);
- Пішохідна доріжка вздовж будинку №5 по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів (сектор 4 – мікрорайон «Молодіжний»);
- Озеро Лісове (сектор 5 – «Вузловий»);
- Освітлення набережної Лейтенанта Дніпрова м. Кременчук (сектор 6 – «Правобережжя»);
- Реконструкція набережної з встановленням малих архітектурних форм вздовж р. Псел в с. Потоки (сектор 7 – «Сільські території»).
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