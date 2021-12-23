1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук

Стали відомі переможці «Громадського бюджету-2021»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 628

 

Цього року на участь у конкурсі подали 36 проєктів, з яких до голосування допустили 28

Стали відомі проєкти-переможці «Громадського бюджету-2021». За інформацією пресслужби виконкому, цього року на участь у конкурсі  подали 36 проєктів, з яких до голосування допустили 28.

Участь у голосуванні брали мешканці Кременчука від 14 років. Учасники онлайн-голосування мали можливість обрати лише один проєкт. Автору необхідно було набрати мінімум 250 голосів.

Переможцями «Громадського бюджету-2021» стали проєкти:

  • Капітальний ремонт тротуару по вулиці Пугачова в місті Кременчуці (сектор 1 – центр міста);
  • Електронне екіпірування, електронні суддівські системи та корти для тхеквондо (ВТФ) (сектор 2 – нагірна частина міста);
  • Комфортний сквер-комфортне життя (сектор 3 – «Пивзавод»);
  • Пішохідна доріжка вздовж будинку №5 по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів (сектор 4 – мікрорайон «Молодіжний»);
  • Озеро Лісове (сектор 5 – «Вузловий»);
  • Освітлення набережної Лейтенанта Дніпрова м. Кременчук (сектор 6 – «Правобережжя»);
  • Реконструкція набережної з встановленням малих архітектурних форм вздовж р. Псел в с. Потоки (сектор 7 – «Сільські території»).
     
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: Громадський бюджет проєкти переможці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх