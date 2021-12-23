Бустерну дозу вакцини від COVID-19 можуть отримати медики та працівники інтернатів

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Згідно наказу МОЗ, вони зможуть отримати її щонайменше через шість місяців з дати отримання другої дози.

Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина.

Генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

Отримання додаткової дози для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

У рішенні врахували тимчасові рекомендації ВООЗ від 10 серпня. У них йдеться про те, що через брак вакцин у світі ревакцинальну дозу слід застосовувати тільки для вразливих категорій населення або за появи даних про те, що з плином часу двох доз вакцини недостатньо для належного захисту.