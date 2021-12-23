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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік провалився під кригу і загинув

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 710

 

Загиблому був 41 рік

23 грудня близько 7.45 до відділу №1 Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що в Полтаві, на водоймі поблизу вулиці Правденка, людина опинилась під кригою.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та рятувальники, які дістали із водойми чоловіка без ознак життя.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець. Під час візуального огляду тіла видимих слідів насильницької смерті не помітили. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті загиблого з’ясовує слідство.

Поліціянти наголошують, що крига на ставках, озерах та річках наразі тонка та надзвичайно крихка. Тож просять триматися подалі від води, дотримуватися елементарних правил безпечної поведінки та не наражати своє життя на небезпеку.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: провалился Полтава лед смерть тело
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