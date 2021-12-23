Хто з кременчужан залишиться без світла 24 грудня: адреси
Сьогодні, 17:11
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Причиною відключень називають планові ремонтні роботи на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчуці 24 грудня. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Соснівська;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Кропивницького;
- вул. Газопровідна;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколая Міхновського;
- вул. Чайковського;
- вул. Луначарського;
- пров. Кутузова;
- пров. Андрія Ізюмова;
- туп. Глобинський;
- туп. Степана Разіна;
- туп. Бажана.
З 8.00 до 17.00 без світла залишаться ті, хто мешкає за адресами:
- вул. Весняна;
- вул. Бригадна;
- вул. Нечая;
- вул. Громадянська;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Кооперативна;
- вул. Сєдова;
- вул. Раїси Кириченко;
- вул. Проектна;
- вул. Лугова;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Цимлянська;
- вул. Каховська;
- вул. Громадянська;
- вул. Левітана;
- вул. Попова;
- вул. Шишкіна;
- вул. Мічуріна;
- вул. Саксаганського;
- вул. Рєпіна;
- вул. Художня;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній;
- пров. Докучаєва;
- пров. Приозерний;
- пров. Градизький;
- пров. Бакинський;
- пров. Західний;
- пров. Бригадний;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Нечая;
- пров. Сєдова;
- пров. Пирогова;
- пров. Бригадний;
- пров. Дачний;
- пров. 1-й Весняний;
- пров. 2-й Весняний;
- пр. Старицького;
- пр. Мічуріна;
- пр. Зерновий;
- пр. Дачний;
- пр. Бригадний;
- пр. Липневий;
- пр. Весняний.
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