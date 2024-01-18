В Горішніх Плавнях піклуються про літніх людей

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У Територіальному центрі соціального обслуговування «Калина» міста Горішні Плавні працює відділення денного перебування для обслуговування пенсіонерів та людей працездатного віку, які не здатні до самообслуговування.

Щоденно спеціалісти надають їм послуги денного догляду та соціальної адаптації. У терцентрі є обладнання для фізичної реабілітації, діють навчальні гуртки та клуби за інтересами. Проводиться робота з інтеграції в соціум молоді з інвалідністю. Про роботу відділення повідомляє газета «Хроніки тижня».

Послуга денного догляду передбачає спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг, формування та підтримку навичок самообслуговування, психологічну підтримку підопічним закладу. Про це розповіла завідувачка відділення денного перебування ТЦСО «Калина» Олена Сень.

Як зазначила директорка територіального центру Надія Сакун, послуги денного догляду у відділенні надаються на безоплатній основі та за направленням сімейного лікаря, терапевта або іншого профільного спеціаліста. У відділенні працює фізіотерапевтичний та масажний кабінети. Зокрема, у фізіотерапевтичному кабінеті за призначенням сімейного лікаря медсестра Валентина Широка проводить підопічним закладу фізіотерапевтичні процедури та лікування інгаляціями. Щоденно вони мають можливість відвідати кімнату ароматерапії та галокамеру. А ще є масажний кабінет, облаштований масажним ліжком, турмаліновим матом. У ньому працює досвідчений масажист Фаїна Василенко.

Створено умови для занять лікувальною фізкультурою, які проводить медсестра ЛФК Ірина Манжосова. Підопічні виконують комплекс фізичних вправ із різноманітним спортивним інвентарем, дихальну гімнастику. У кабінеті лікувальної фізкультури є спеціальні тренажери для відновлення функції верхніх і нижніх кінцівок, шведська стінка, профілактор Євмінова — конструкція у вигляді широкої дошки з поперечиною й упором.

Пристрій застосовується для зміцнення м’язового каркаса спини і витягування хребта. Надаються послуги фітотерапії, зокрема, у фітобарі пропонують трав’яний чай та кисневу пінку. Проводиться реабілітаційна робота з людьми після інсульту. До послуг підопічних — спеціальні тренажери та стенди. Надаються також послуги із соціальної адаптації — це комплекс заходів, спрямованих на усунення обмежень життєдіяльності для підтримки соціальної незалежності, збереження та продовження соціальної активності людей похилого віку та осіб інвалідністю.

«Фахівцями відділення постійно проводиться робота серед населення щодо збільшення кількості громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які можуть отримувати соціальні послуги, — вказала директорка територіального центру. — Між працівниками та підопічними відділення налагоджено зв’язок за допомогою мобільних телефонів, месенджерів, соціальних мереж».

Як розповіла Надія Сакун, з метою залучення до активного способу життя відвідувачів територіального центру у відділенні денного перебування працюють клуби за інтересами.

Зокрема, відновилися засідання клубу «Журавка», під час яких проводяться віртуальні подорожі до найцікавіших куточків України та світу, зустрічі з цікавими людьми, обговорення книг, статей, журналів. Для рукодільниць, любителів вишивки хрестом і бісером діє клуб «Бісеринка». Усіх бажаючих отримати знання з «мобільної грамотності» — як користуватися сучасними засобами зв’язку, запрошують у клуб «Світ у смартфоні».

Відновилися репетиції для учасників гуртів «Осіннє золото» та «Свекрушеньки». «Ці творчі колективи об’єднали людей, закоханих у пісню, — зауважила Надія Сакун. — На репетиціях учасники гуртів не тільки вивчають пісні, а й залюбки знайомляться із творчою діяльністю фольклорних колективів країни». Крім цього, у відділенні працює «Університет третього віку». На сьогодні у ньому діє сім факультетів: літературний, історико-краєзнавчий, прикладного мистецтва, комп’ютерної азбуки, англійської мови, основ здорового способу життя та факультет психології, який було відкрито у жовтні минулого року.

Важливим напрямом у роботі спеціалістів, наголосила Надія Сакун, є інтеграція молоді з інвалідністю в соціум. З цією метою працівники відділення організовують відвідини міських заходів. Таким чином молодь у супроводі спеціалістів відвідує краєзнавчий музей та музей ПРАТ «Полтавський ГЗК», виставки в міській виставковій залі. Для відвідувачів терцентру у «Калині» працює бібліотека. Також у відділенні денного перебування надається психологічна допомога, спрямована на оптимізацію психоемоційного стану, забезпечення психологічного комфорту в ставленні до себе, а також у взаємодії з іншими людьми і ставленні до навколишнього світу.

«Психолог Світлана Шараз використовує індивідуальну та групову форми роботи, надає консультації телефоном та безпосередньо за місцем проживання отримувачів послуг», — вказала Надія Сакун.

Вона закликала відвідати територіальний центр людей похилого віку, осіб з інвалідністю, втомлених від самотності, проблем зі здоров’ям та в побуті. «Ми допоможемо подолати самотність, знайти застосування своїм можливостям та відновити життєву активність», — наголосила директорка центру.