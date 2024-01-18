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Кременчук, Війна

У Кременчуці встановлять меморіальні дошки на честь загиблих військових

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 406

 

Чотири дошки з’являться на фасадах шкіл, де навчалися полеглі воїни. Ще одна — на фасаді будинку, де жив загиблий

У Кременчуці встановлять 5 меморіальних дошок на честь загиблих військовослужбовців. Рішення про це 18 січня ухвалив виконавчий комітет Кременчуцької міської ради.

На фасаді будівлі гімназії № 23 встановлять дошки на честь загиблих старшого солдата Віталія Базилевського, молодшого сержанта Віталія Філіппова та старшого солдата Ігоря Бєлікова. Усі вони — випускники цієї школи.

Меморіальна дошка на честь Героя України старшого лейтенанта Максима Кагала буде встановлена на фасаді будівлі гімназії № 3.

Пам’ять про сержанта Сергія Мельничука відзначать встановленням меморіальної дошки на фасаді житлового будинку по вул. Сержанта Мельничука, де жив загиблий військовий.

Нагадаємо, попередньо рішення про встановлення меморіальних дошок на фасаді гімназії № 23 було ухвалено на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади, що відбулася у грудні минулого року.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук загиблі вшанування меморіальна дошка
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