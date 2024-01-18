Програма на мільярд: збільшили фінансування розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчука

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 206

Ресурсне забезпечення програми зросло ще на 1,5 млн грн і наближається до 1 млрд грн на три роки

На позачерговій XXIII сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 18 січня, депутати в черговий раз затвердили Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції.

Варто зазначити, що остання редакція цієї програми затверджувалася 28 грудня 2023 року. І такі рішення (щодо затвердження програми у новій редакції) міська рада ухвалює щомісячно, а буває, що й двічі на місяць.

Що змінилося у програмі цього разу?

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення, у міському бюджеті на 2023 рік та відповідно до рішень виконавчого комітету для КП «Кременчукводоканал» були передбачені кошти на відновлення трубчастих колодязів, придбання каналізаційних люків, будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт та пально-мастильних матеріалів (ПММ) для виконання заходів із забезпечення першочергових потреб.

На підставі цього «Кременчукводоканал» уклав договори та отримав відповідні матеріали та послуги. Проте, ці витрати наприкінці минулого року не були профінансовані, внаслідок чого утворилася заборгованість перед постачальниками на суму понад 1 млн 241 тис. грн.

З них:

за відновлення трубчастих колодязів — понад 499 тис. грн,

за придбання каналізаційних люків — майже 493 тис. грн,

за придбання ПММ — понад 242 тис. грн.

Крім того, КП «Кременчукводоканал» мало завдання забезпечити укриттям працівників Власівського водозабору. Рішенням виконавчого комітету від 3.11.2023 р. було передбачено виділення понад 315 тис. грн зі Стабілізаційного фонду на придбання збірної модульної фортифікаційної споруди для обладнання там найпростішого укриття.

Комунальне підприємство у листопаді минулого року уклало договір та отримало збірну модульну фортифікаційну споруду. Проте ці видатки наприкінці року також не були профінансовані.

Отже, у новій редакції Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки передбачені наступні зміни:

у паспорті програми її ресурсне забезпечення збільшено з 994 млн 397 тис. грн до 995 млн 955 тис. грн ;

до ; у розділі програми про ресурсне забезпечення внески до статутного капіталу КП «Кременчукводоканал» на придбання збірних модульних фортифікаційних споруд збільшені на 215 тис. грн;

додано 1 млн 241 тис. грн на виконання зобов’язань, які виникли у 2023 році та не були профінансовані.

Нагадаємо, останнього разу Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції депутати затверджували на сесії Кременчуцької міської ради 28 грудня 2023 року. Тоді зміни стосувалися заходів з відновлення об’єктів критичної інфраструктури у рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту. За кошти МБРР планувалося придбання спецтехніки для КП «Кременчукводоканал».