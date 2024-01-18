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Кременчук, Відео, Сюжети

Кременчуцькі комунальники тиждень демонтують головну ялинку

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 261

 

Спеціалізована техніка, кран та бригади «Благоустрою Кременчука» почали роботу з демонтажу 11 січня

Раніше терміни демонтажу раніше змістили на 3 дні. Все у зв'язку з погіршенням погодніх умов. Почали демонтувати головну ялинку міста 11 січня, сьогодні ж, 18 січня, демонтаж досі триває.

Нагадаємо, у Кременчуці нагадали, як правильно позбутися ялинки. Комунальники прохають не забивати сміттєві баки використаними ялинками, а залишати їх на спеціально відведених місцях, поблизу контейнерних майданчиків.

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Автор: Роксолана Жукова Відео: Кирило Воронцов
Теги: Кременчук ялинка Новорічна ялинка комунальники демонтаж
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