Управлінню Держказначейства у Кременчуці з міського бюджету виділять півмільйона гривень на комп’ютери

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На позачерговій XXIII сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 18 січня, депутати ухвалили рішення про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік.

З метою виконання Програми співпраці Кременчуцької міської ради та Управління Державної казначейської служби України у м. Кременчуці у сфері казначейського обслуговування міського бюджету на 2024 рік депутати збільшили видатки бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік на 500 тисяч гривень. З них загальний фонд — на 100 тис. грн, спеціальний фонд — на 400 тис. грн.

Джерелом фінансування визначили вільний залишок бюджетних коштів загального фонду станом на 1 січня 2024.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення, кошти будуть направлені на проведення модернізації існуючої комп’ютерно-технічної бази Управління Держказначейства та розширення інформаційно-телекомунікаційної системи управління. А саме — планується придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки, комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення.

Нагадаємо, 28 грудня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький заявив, що усім бюджетникам виплатили аванс за грудень — держказначейство перерахувало відповідні кошти.