Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Управлінню Держказначейства у Кременчуці з міського бюджету виділять півмільйона гривень на комп’ютери

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 144

 

Джерелом фінансування визначили вільний залишок бюджетних коштів

На позачерговій XXIII сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 18 січня, депутати ухвалили рішення про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік.

З метою виконання Програми співпраці Кременчуцької міської ради та Управління Державної казначейської служби України у м. Кременчуці у сфері казначейського обслуговування міського бюджету на 2024 рік депутати збільшили видатки бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік на 500 тисяч гривень. З них загальний фонд — на 100 тис. грн, спеціальний фонд — на 400 тис. грн.

Джерелом фінансування визначили вільний залишок бюджетних коштів загального фонду станом на 1 січня 2024.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення, кошти будуть направлені на проведення модернізації існуючої комп’ютерно-технічної бази Управління Держказначейства та розширення інформаційно-телекомунікаційної системи управління. А саме — планується придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки, комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення.

Нагадаємо, 28 грудня на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький заявив, що усім бюджетникам виплатили аванс за грудень — держказначейство перерахувало відповідні кошти.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада казначейство програма бюджет Кременчуга комп'ютери
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх