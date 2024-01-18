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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Ferrexpo планує виплатити річну премію робітникам українських активів

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 65 Новини компаній

 

Відповідна виплата буде здійснена у першому кварталі 2024 року

Залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні, що котирується на Лондонській біржі, має намір виплатити річну премію співробітникам українських підприємств Групи: Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК, пише GMK Center.

Премія дорівнюватиме середньому місячному заробітку співробітників. Відповідну виплату планується здійснити у першому кварталі 2024 року.

Протягом 2023 року підприємства Групи підтримували конкурентоспроможну та стабільну середню заробітну плату для всіх українських співробітників, мінімізуючи переведення працівників у режим простою з оплатою праці відповідно до законодавства України.

Під час повної або часткової зупинки виробництва, яке виникало внаслідок повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, компанія активно залучала працівників до виконання охоронних, господарських та інших допоміжних робіт для збереження стабільного доходу співробітників.

Ці заходи посприяли забезпеченню конкурентоспроможного рівня оплати праці співробітників Ferrexpo протягом всього 2023 року.

«Ми вдячні за самовідданість і наполегливу працю наших співробітників і прагнемо винагородити їх за внесок в успіх Ferrexpo. Навіть у важких умовах війни компанія зберегла конкурентоспроможні зарплати для співробітників. Крім того, у січні 2023 року кожен співробітник також отримав щорічне заохочення за роботу у 2022 році для підтримки фінансової стабільності», — коментує Юлія Клевова, директорка з управління персоналом Ferrexpo в Україні.

Нагадаємо, що у 2022 році Ferrexpo забезпечила $182 мільйони доходу місцевим і регіональним постачальникам.

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Автор: Вадим Колісніченко Джерело фото: ua.interfax.com.ua
Теги: Ferrexpo зарплата премії
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