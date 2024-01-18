Якою буде погода у Кременчуці 19 січня

У п'ятницю, 19 січня, у Кременчуці з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами.
За даними сайтів прогнозу погоди, завтра вдень температура повітря становитиме +2...+1°C. Напрямок вітру буде північно-західним.
Сильний дощ йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня він відновиться з меншою силою і ввечері зміниться на дощ зі снігом.
Увечері стовпчики термометрів показуватимуть також 0...-1°C.
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