Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці 19 грудня не буде світла

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 210

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 19 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;
  • просп. Свободи, 124, 132/2;
  • пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;
  • пр. 2-й Ягідний, 2;
  • пров. Марії Заньковецької, 1А;
  • пров. Ягідний, 2-20;
  • вул. Ігоря Сікорського, 1-41;
  • вул. Ракетна, 9;
  • вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А;
  • вул. Софіївська, 68-80/13;
  • вул. Івана Мазепи, 47, 63/12;
  • вул. Троїцька, 69/15;
  • с. Мала Кохнівка: вул. Садова, 30-103; вул. Шкільна, 46-93; вул. Зелена, 64; вул. Молодіжна, 1-18; вул. Першотравнева, 1, 3; пров. Травневий, 2-8; вул. Ударна, 2-17; вул. Шевченка, 3-11;
  • вул. Василя Стефаника, 1/3-53/289;
  • вул. Матвія Дербукова, 1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • туп. Протічний, 5-38/32;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • вул. Цегляна, 1-36;
  • вул. Зарічна, 1/9-78/279;
  • пров. Капітана Мехеди, 1-37/273;
  • вул. Приозерна, 3 ,5, 7;
  • пров. Приозерний, 3/9-36/40;
  • вул. Сержанта Мельничука, 267-291;
  • пров. Архипа Тесленка, 2;
  • пров. Будівельний, 4-7;
  • туп. Сінний, 2-30;
  • пров. Фізкультурний, 1;
  • вул. Василя Симоненка, 1А, 2/2;
  • туп. Глобинський, 1/4-14;
  • вул. Комишанська, 2;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 26А-38/19;
  • пров. Новогеоргіївський, 10А;
  • пров. Парковий, 2Б-20/2;
  • пров. Ударний, 2Б-16;
  • пров. Фізкультурний, 1А-22;
  • вул. Щаслива, 2-40;
  • вул. Миколи Татарулі, 2-28;
  • вул. Харківська, 25А;
  • вул. Богуна, 2А-12/1;
  • вул. Господарська, 1-38;
  • вул. Д. Кострова, 2/37;
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. І. Багряного, 1/39-21;
  • вул. І. Дзюби, 3-36;
  • вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;
  • вул. М. Кривоноса, 1А-92;
  • вул. Нижня, 1-28;
  • вул. П. Скоропадського, 2-26;
  • вул. П. Мирного, 5-15;
  • вул. Паризька, 2/32-14/35;
  • вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66;
  • вул. Іллі Ткаченка, 64;
  • вул. Махоркова, 17-62;
  • вул. Сумська, 37/27-61;
  • пров. Делегатський, 3-20;
  • вул. Козацька, 101/1;
  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6;
  • вул. Богдана Хмельницького, 80-110/2;
  • вул. Короленка, 3-13;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-64;
  • пр. Польський, 5-14/1;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-71;
  • вул. Катерини Білокур, 2-31;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • вул. Віталія Базилевського, 13;
  • пров. Кленовий, 18.

З 8.00 до 16.00

  • с. Соснівка: вул. Іллі Третяка, 4-39; вул. Котляревського, 3, 3А, 6.
0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх