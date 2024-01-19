Де у Кременчуці 19 грудня не буде світла
Сьогодні, 07:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 19 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;
- просп. Свободи, 124, 132/2;
- пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;
- пр. 2-й Ягідний, 2;
- пров. Марії Заньковецької, 1А;
- пров. Ягідний, 2-20;
- вул. Ігоря Сікорського, 1-41;
- вул. Ракетна, 9;
- вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А;
- вул. Софіївська, 68-80/13;
- вул. Івана Мазепи, 47, 63/12;
- вул. Троїцька, 69/15;
- с. Мала Кохнівка: вул. Садова, 30-103; вул. Шкільна, 46-93; вул. Зелена, 64; вул. Молодіжна, 1-18; вул. Першотравнева, 1, 3; пров. Травневий, 2-8; вул. Ударна, 2-17; вул. Шевченка, 3-11;
- вул. Василя Стефаника, 1/3-53/289;
- вул. Матвія Дербукова, 1-26;
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
- вул. Кубанська, 1-18;
- туп. Протічний, 5-38/32;
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
- вул. Цегляна, 1-36;
- вул. Зарічна, 1/9-78/279;
- пров. Капітана Мехеди, 1-37/273;
- вул. Приозерна, 3 ,5, 7;
- пров. Приозерний, 3/9-36/40;
- вул. Сержанта Мельничука, 267-291;
- пров. Архипа Тесленка, 2;
- пров. Будівельний, 4-7;
- туп. Сінний, 2-30;
- пров. Фізкультурний, 1;
- вул. Василя Симоненка, 1А, 2/2;
- туп. Глобинський, 1/4-14;
- вул. Комишанська, 2;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 26А-38/19;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б-20/2;
- пров. Ударний, 2Б-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Щаслива, 2-40;
- вул. Миколи Татарулі, 2-28;
- вул. Харківська, 25А;
- вул. Богуна, 2А-12/1;
- вул. Господарська, 1-38;
- вул. Д. Кострова, 2/37;
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. І. Багряного, 1/39-21;
- вул. І. Дзюби, 3-36;
- вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;
- вул. М. Кривоноса, 1А-92;
- вул. Нижня, 1-28;
- вул. П. Скоропадського, 2-26;
- вул. П. Мирного, 5-15;
- вул. Паризька, 2/32-14/35;
- вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66;
- вул. Іллі Ткаченка, 64;
- вул. Махоркова, 17-62;
- вул. Сумська, 37/27-61;
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Козацька, 101/1;
- вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6;
- вул. Богдана Хмельницького, 80-110/2;
- вул. Короленка, 3-13;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-64;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Льва Орнштейна, 7-71;
- вул. Катерини Білокур, 2-31;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Віталія Базилевського, 13;
- пров. Кленовий, 18.
З 8.00 до 16.00
- с. Соснівка: вул. Іллі Третяка, 4-39; вул. Котляревського, 3, 3А, 6.
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