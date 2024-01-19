Де у Кременчуці 19 грудня не буде світла

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 19 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Національної Гвардії, 4, 6, 8;

просп. Свободи, 124, 132/2;

пр. 1-й Ягідний, 4, 4А;

пр. 2-й Ягідний, 2;

пров. Марії Заньковецької, 1А;

пров. Ягідний, 2-20;

вул. Ігоря Сікорського, 1-41;

вул. Ракетна, 9;

вул. Левка Лук’яненка, 5, 5А;

вул. Софіївська, 68-80/13;

вул. Івана Мазепи, 47, 63/12;

вул. Троїцька, 69/15;

с. Мала Кохнівка: вул. Садова, 30-103; вул. Шкільна, 46-93; вул. Зелена, 64; вул. Молодіжна, 1-18; вул. Першотравнева, 1, 3; пров. Травневий, 2-8; вул. Ударна, 2-17; вул. Шевченка, 3-11;

вул. Василя Стефаника, 1/3-53/289;

вул. Матвія Дербукова, 1-26;

вул. Івана Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

туп. Протічний, 5-38/32;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

вул. Цегляна, 1-36;

вул. Зарічна, 1/9-78/279;

пров. Капітана Мехеди, 1-37/273;

вул. Приозерна, 3 ,5, 7;

пров. Приозерний, 3/9-36/40;

вул. Сержанта Мельничука, 267-291;

пров. Архипа Тесленка, 2;

пров. Будівельний, 4-7;

туп. Сінний, 2-30;

пров. Фізкультурний, 1;

вул. Василя Симоненка, 1А, 2/2;

туп. Глобинський, 1/4-14;

вул. Комишанська, 2;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 26А-38/19;

пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. Парковий, 2Б-20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Щаслива, 2-40;

вул. Миколи Татарулі, 2-28;

вул. Харківська, 25А;

вул. Богуна, 2А-12/1;

вул. Господарська, 1-38;

вул. Д. Кострова, 2/37;

вул. Дружинницька, 1-33;

вул. І. Багряного, 1/39-21;

вул. І. Дзюби, 3-36;

вул. Л. Орнштейна, 1/7-8;

вул. М. Кривоноса, 1А-92;

вул. Нижня, 1-28;

вул. П. Скоропадського, 2-26;

вул. П. Мирного, 5-15;

вул. Паризька, 2/32-14/35;

вул. Левка Лук’яненка, 29-43/66;

вул. Іллі Ткаченка, 64;

вул. Махоркова, 17-62;

вул. Сумська, 37/27-61;

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Козацька, 101/1;

вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6;

вул. Богдана Хмельницького, 80-110/2;

вул. Короленка, 3-13;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-64;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Льва Орнштейна, 7-71;

вул. Катерини Білокур, 2-31;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Віталія Базилевського, 13;

пров. Кленовий, 18. З 8.00 до 16.00 с. Соснівка: вул. Іллі Третяка, 4-39; вул. Котляревського, 3, 3А, 6.

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