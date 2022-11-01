Завтра Кременчук попрощається з військовим Сергієм Мельничуком

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 546

23 жовтня загинув військовий з Кременчука Мельничук Сергій Валерійович.

Сергій був сержантом, командиром 2 відділення розвідувального взводу та був призваний на військову службу під час мобілізації 24.02.2022 року.

Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, виявивши стійкість та мужність, під час бойового зіткнення із супротивником.

Залишилась мати, дружина та син.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Сергія Мельничука відбудеться 2 листопада, а саме: