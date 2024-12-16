Завтра світло не вимикатимуть — Укренерго

У разі зміни ситуації повідомлять додатково, розповіли в Укренерго
Завтра, 17 грудня, відключень електроенергії в Україні не плануються. Про це повідомили в енергетичній компанії «Укренерго».
У разі зміни ситуації повідомлять додатково, розповіли в Укренерго.
Нагадаємо, Міністерство енергетики України внесло зміни до Інструкції про складання та застосування графіків погодинних відключень електроенергії (ГПВ). У Полтаваобленерго роз'яснили, що змінилось у графіках погодинних знеструмлень.
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