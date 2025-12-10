Олена Шуляк
Полтавщина

На Полтавщині 84 родини скористалися програмою «Муніципальна няня»

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 0

 

Із держбюджету на це витратили понад 6,8 мільйона гривень

Від початку року на Полтавщині державні компенсації за програмою «Муніципальна няня» отримали 84 родини. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його совами, із державного бюджету на це спрямували понад 6,8 млн грн. Максимальний розмір щомісячної компенсації цьогоріч становить 7920 грн.

Відомо, що програма дозволяє батькам або офіційним опікунам частково відшкодовувати витрати на послуги няні для дітей до трирічного віку (або до шести років у визначених випадках). Родина самостійно обирає та наймає няню, укладає з нею договір і подає документи до управління соцзахисту.

Спочатку послуги оплачують батьки, а тоді держава компенсує частину коштів на основі акту виконаних робіт, де вказано години догляду та суму витрат.

Детальніше про програму «Муніципальна няня» можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди кременчужанам необхідно звертатися, аби оформити компенсацію за муніципальну няню.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: msp.gov.ua
Теги: муніципальна няня
