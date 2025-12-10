Лагідна українізація: кілька чи декілька? Яка різниця між цими словами

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Кілька чи декілька? Яка різниця між цими словами

В українській мові завжди була велика кількість слів-синонімів. Буквально до кожного слова є чимало варіантів, якими його можна замінити. Також бувають слова, через які можуть виникати суперечки — є вони синонімами чи ні. До цієї категорії належать і такі два слова, як «кілька» і «декілька». Яка ж різниця між цими словами, і чи замінюють вони одне одного?

Дехто вважає, що слово «кілька» треба вживати тоді, коли мова йде про кількість до 10, а «декілька» — коли вже про більшу кількість.

Насправді слова «кілька» та «декілька» — синоніми. Наприклад: «На дереві залишилося лише кілька яблук». «Декілька учнів запізнилися на збори».

Але різниця між словами все ж таки є: погодьтеся, слово «кілька» є коротшим і поширенішим, а також є основою для утворення похідних слів, таких як кількадесят, кільканадцять, кількаденний тощо.

Що переганяє перегонник?

А ви знали, що в українській мові є слово «перегонник»?

«Перегонка» — розділення рідких сумішей методом нагрівання, випаровування та конденсації пари; дистиляція. Тобто слово «перегонник» вказує на людину, яка здійснює процес перегонки чогось (олія, самогон тощо). А людина, яка бере участь у перегонах — це «гонщик».

Проте в словнику Горох слово «перегонник» вживається також у значенні «гонщик» і як позначення того, хто переганяє автомобілі з однієї країни в іншу для перепродажу.

Декілька цікавих приказок та прислів’їв

Надувся, як ковальський міх.Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.

Не кажи гоп, доки не перескочиш.

Не страши кота салом.

Носиться, як дурень із писаною торбою.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.