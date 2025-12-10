Олена Шуляк
Олена Шуляк: У 2026 році держава продовжить виплати молодим лікарям у сільській місцевості
ГО "Захист держави"
Кременчук вшановує тих, хто тримає тил і оборону
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї

Лагідна українізація: кілька чи декілька? Яка різниця між цими словами

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 160

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Кілька чи декілька? Яка різниця між цими словами

В українській мові завжди була велика кількість слів-синонімів. Буквально до кожного слова є чимало варіантів, якими його можна замінити. Також бувають слова, через які можуть виникати суперечки — є вони синонімами чи ні. До цієї категорії належать і такі два слова, як «кілька» і «декілька». Яка ж різниця між цими словами, і чи замінюють вони одне одного?

Дехто вважає, що слово «кілька» треба вживати тоді, коли мова йде про кількість до 10, а «декілька» — коли вже про більшу кількість.

Насправді слова «кілька» та «декілька» — синоніми. Наприклад: «На дереві залишилося лише кілька яблук». «Декілька учнів запізнилися на збори».

Але різниця між словами все ж таки є: погодьтеся, слово «кілька» є коротшим і поширенішим, а також є основою для утворення похідних слів, таких як кількадесят, кільканадцять, кількаденний тощо.

Що переганяє перегонник?

А ви знали, що в українській мові є слово «перегонник»?

«Перегонка» — розділення рідких сумішей методом нагрівання, випаровування та конденсації пари; дистиляція. Тобто слово «перегонник» вказує на людину, яка здійснює процес перегонки чогось (олія, самогон тощо). А людина, яка бере участь у перегонах — це «гонщик».

Проте в словнику Горох слово «перегонник» вживається також у значенні «гонщик» і як позначення того, хто переганяє автомобілі з однієї країни в іншу для перепродажу.

Декілька цікавих приказок та прислів’їв 

  • Надувся, як ковальський міх.Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.
  • Не кажи гоп, доки не перескочиш.
  • Не страши кота салом.
  • Носиться, як дурень із писаною торбою.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: лагідна українізація мова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх