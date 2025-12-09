ГАРТ-2025: ветерани з однією рукою стріляли з лука, а штангу підіймали навіть ті, хто на війні втратив ноги

На перших національних змаганнях серед ветеранів «ГАРТ-2025», із 9 видів спорту шість були індивідуальними, а коли воля сильніша за тіло — можливо все

Стрільба з лука є олімпійським видом спорту та включена до програми Літніх олімпійських ігор з 1900 року. Вона вимагає неабиякої витримки, зосередженості, вміння концентруватися, витривалості та точності. До того ж потрібні сила рук та вміння балансувати своє тіло, щоб утримуючи лук у правильному положенні. Без відповідної підготовки влучити стрілою у мішень не так то просто. Проте, є люди, які вміють стріляти з лука та влучають у мішень, маючи лише одну руку! Нею вони тримають лук, а стрілу затискають зубами. І влучають у мішені!

Стрільба з лука на Іграх Нескорених: ветерани з однією рукою влучали стрілами у мішень

Саме такі вміння продемонстрували кілька ветеранів російсько-української війни з фронтовими пораненнями на перших національних мультиспортивних змаганнях серед ветеранів і ветеранок «ГАРТ-2025», які пройшли у Києві на минулому тижні.

З 9-ти видів адаптивного спорту, в яких змагалися ветерани, три були командними (баскетбол і регбі на кріслах колісних та волейбол сидячи), а решта - індивідуальними.

Разом з командою – до перемоги: на «ГАРТ-2025» ветерани змагалися у волейболі сидячі, баскетболі та регбі на кріслах колісних

Організатори змагань поділили охочих виступити у кожному з індивідуальних видів спорту на категорії, враховуючи стан їхнього здоров’я.

Серед учасників змагань було 20 ветеранів на кріслах колісних та понад сотні з ампутованими кінцівками. І в кожній категорії усіх видів спорту тривала запекла боротьба. Зокрема, у паверліфтингу.

Паверліфтинг на Іграх Нескорених: штангу піднімали навіть ті ветерани, які на війні втратили ноги

Класичний паверліфтинг — це силовий вид триборства, в якому спортсмен виконує три вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві та тяга штанги. На змаганнях «ГАРТ-2025» обмежилися лише жимом штанги лежачи. Чому так стане зрозуміло після перегляду фотогалереї.

На «ГАРТ-2025» у веслуванні та плаванні змагалися навіть ті ветерани, які на війні втратили кінцівки

Варто зазначити, що для більшості ветеранів ці змагання стали першими стартами після довготривалого лікування та відновлення, а багато з учасників взагалі випробовували свої сили в обраних видах спорту вперше, адже кожному учаснику дозволялося виступати у трьох видах спорту. Усі ветерани продемонстрували справжню загартованість духу й довели, що їхня воля сильніша за тіло.

«Воля сильніша за тіло»: у Києві відбулися змагання Сил оборони України «ГАРТ-2025», в яких взяли участь ветерани з Полтавщини

Нагадаємо, з 30 листопада по 5 грудня у Києві проходили перші національні мультиспортивні змагання серед ветеранів і ветеранок «ГАРТ-2025». Вони зібрали у столиці понад 400 військових, ветеранів та ветеранок, які отримали травми, поранення чи захворювання під час виконання службових обов’язків, з усіх регіонів України. Серед учасників змагань були ветерани російсько-української війни навіть з окупованого ворогом Криму та Луганщини. У змаганнях взяли участь й ветерани війни з Полтавської області.

До речі, значна кількість учасників цих змагань, попри проблеми зі станом здоров’я, і зараз захищають країну у складі Сил оборони України.

Напередодні відкриття змагань стало відомо, що турнір «ГАРТ-2025» отримав статус національного відбору на змагання Marine Corps & Air Force Trials 2026.

MC&AF Trials — це щорічний міжнародний турнір, який організовують Корпус морської піхоти та Повітряні сили США для чинних військовослужбовців, ветеранів та ветеранок, які отримали поранення, травми або захворювання під час служби. Із 45 переможців «ГАРТ-2025» буде сформована національна збірна у складі 15 спортсменів, які представлятимуть Україну на змаганнях ветеранів наприкінці лютого 2026 року на базі Кемп-Пендлтон у Каліфорнії (США).

Змагання ветеранів було організовано Центром ініціатив «Повернись живим» спільно з Міністерством у справах ветеранів України та за підтримки генерального партнера — UGB (Укргазбанк).

«Воля сильніша за тіло»: у Києві пройшли Національні Ігри Нескорених, на яких змагалися 13 ветеранів з Полтавщини

У червні минулого року «Кременчуцький Телеграф» опублікував серію репортажів з відбіркових змагань, а адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни «Ігри Нескорених», які проходили у Києві та участі у них ветеранів з Полтавщини. У тих змаганнях взяли участь 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України.

Протягом цього року ми декілька разів розповідали про те, як ветеранам війни долучитися до регулярних занять адаптивними видами спорту. Зокрема, про можливість подати заявки в «Дії» на участь у програмі «Ветеранський спорт» для отримання 1500 грн, якими можна оплатити такі заняття у спортивних клубах та центрах.