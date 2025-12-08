ГО "Захист держави"
Разом з командою — до перемоги: на «ГАРТ-2025» ветерани змагалися у волейболі сидячі, баскетболі та регбі на кріслах колісних

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 244

 

На перших національних змаганнях серед ветеранів і ветеранок «ГАРТ-2025», із 9 видів спорту три були командними

У Києві на минулому тижні пройшли перші національні мультиспортивні змагання серед ветеранів і ветеранок «ГАРТ-2025». В них взяли участь понад 400 військових, ветеранів та ветеранок російсько-української війни з усієї України, незалежно від попереднього спортивного досвіду, які отримали травми, поранення чи захворювання під час виконання службових обов’язків. Значна кількість учасників цих змагань, попри проблеми зі станом здоров’я, і зараз захищають Україну. Усі вони продемонстрували справжню загартованість духу та довели, що їхня воля сильніша за тіло.

 

Із 9 видів адаптивного спорту три були командними: баскетбол і регбі на кріслах колісних та волейбол сидячи. Організатори змагань поділили охочих виступити у кожному з цих видів спорту на 8 рівноцінних команд, враховуючи стан здоров’я ветеранів, зокрема — ампутацію кінцівок. І за олімпійською системою ветерани разом зі своїми командами виборювали перемогу у кожному таймі.

Варто зазначити, що для більшості з них ці змагання стали першими стартами після довготривалого лікування та відновлення, а багато з учасників випробовували свої сили в обраних видах спорту вперше, адже кожному учаснику дозволялося виступати у трьох видах.

«Воля сильніша за тіло»: у Києві відбулися змагання Сил оборони України «ГАРТ-2025», в яких взяли участь ветерани з Полтавщини

 

Напередодні відкриття змагань стало відомо, що турнір «ГАРТ-2025» отримав статус національного відбору на змагання Marine Corps & Air Force Trials 2026.

MC&AF Trials — це щорічний міжнародний турнір, який організовують Корпус морської піхоти та Повітряні сили США для чинних військовослужбовців, ветеранів та ветеранок, які отримали поранення, травми або захворювання під час служби. З 45 переможців «ГАРТ-2025» буде сформована національна збірна у складі 15 спортсменів, які представлятимуть Україну на змаганнях ветеранів наприкінці лютого 2026 року на базі Кемп-Пендлтон у Каліфорнії (США).

Змагання ветеранів було організовано Центром ініціатив «Повернись живим» спільно з Міністерством у справах ветеранів України та за підтримки генерального партнера — UGB (Укргазбанк).

«Воля сильніша за тіло»: у Києві пройшли Національні Ігри Нескорених, на яких змагалися 13 ветеранів з Полтавщини

 

Нагадаємо, у червні минулого року «Кременчуцький Телеграф» опублікував серію репортажів з відбіркових змагань, а адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни «Ігри Нескорених», які проходили у Києві та участі у них ветеранів з Полтавщини. У цих змаганнях взяли участь 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України.

Протягом цього року ми декілька разів розповідали про те, як ветеранам війни можна долучитися до регулярних занять адаптивними видами спорту. Зокрема, про можливість подати заявки в «Дії» на участь у програмі «Ветеранський спорт» для отримання 1500 грн, якими можна оплатити такі заняття у спортивних клубах та центрах.


Автор: Віктор Крук
Теги: ветерани війни змагання Мінветеранів баскетбол волейбол регбі
