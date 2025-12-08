Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів

Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів IV групи крові позитивних та негативних резусів. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Здати кров можна у будні з 8.00 до 13.00 на вулиці Івана Мазепи, 8. Донорів просять мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.
Що слід пам’ятати перед донацією:
Нагадаємо, журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.
