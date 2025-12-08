Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів

Здати кров можна у будні з 8.00 до 13.00 на вулиці Івана Мазепи, 8

Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів IV групи крові позитивних та негативних резусів. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Здати кров можна у будні з 8.00 до 13.00 на вулиці Івана Мазепи, 8. Донорів просять мати з собою паспорт та ідентифікаційний код.

Що слід пам’ятати перед донацією: