Для дому і сім'ї

Не грошова одиниця: що означає слово «гривнА» в українській мові

Сьогодні, 07:00

У рубриці «Говоримо українською правильно» ми проводимо лагідну українізацію: пояснюємо випадки застосування правопису, мовних норм, публікуємо цікавинки про мову. Робимо це для того, щоб у нашій країні з кожним днем ставало дедалі більше україномовних українців, а наша солов'їна мова звучала звідусіль!

Не грошова одиниця: що означає слово «гривнА» в українській мові

Навіть патріотично налаштовані українці не завжди правильно називають нашу національну грошову одиницю

 Передусім нагадаємо, що ми живемо не в росії, тому наші гривні називати «рублями», а тим паче «рубасами» неправильно і непатріотично. Але навіть патріотично налаштовані не завжди правильно називають нашу національну грошову одиницю. Іноді чуєш «гривнА. Українцям слід запам’ятати, що гривнА — це старовинна нашийна прикраса у формі обруча, здебільшого із золота.

»А ось на гроші треба казати «гривнЯ». До речі, і російською мовою теж не «гривнА», а «гривнЯ.

Копійки у множині мають наголос на останньому складі: копійкИ. Тому правильно потрібно говорити 5, 10 копійОк. Виняток становлять лише випадки з 2, 3 і 4. У такому разі ми кажемо 2, 3, 4 копІйки.

Як сказати українською «лєснічна площадка»

Неодноразово чули, як кажуть: «Зачекай мене на лєснічній площадці»? Ні, не вживайте вислів «лєснічна площадка» — це суржик. А як же правильно назвати цю частину загального коридору?

 «Лєснічна площадка» українською буде «сходовИй майданчик». Зверніть увагу, не «схОдовий майданчик», а «сходовИй майданчик». Ідемо далі. Ось перед нами двері. Ми встромляємо ключ у «замочну скважину»… Ні, правильно буде «замкОву щілину». Українські словники дозволяють слово «щілина» наголошувати двояко: і «щІлина», і «щілИна».

 Що означає побажання «З роси та з води Вам!»

Як красиво привітати зі святом рідних, друзів та колег?

  Як здебільшого сьогодні вітають із якимось святом? «Бажаю здоров’я, достатку, радості…» Правда ж, звучить тривіально? А як висловлювали ці побажання здавна?

Коли зичили здоров’я, успіху, удачі, то казали: «З роси та з води Вам!». А бажаючи достатку, казали: «Хай дім буде повна чаша!»

Порівняймо два варіанти: «Бажаю здоров’я, достатку і радості» та «З роси та з води Вам! Хай дім буде повна чаша! Нехай радість живе у Вашому серці!».

Якщо ці привітання висловлюєте у письмовій формі, то займенник «Вам», «Вашому» пишемо з великої літери лише тоді, коли побажання стосується однієї людини. А якщо двох чи більше, то пишемо тільки з малої літери.

Збагачуйте мовлення! Примітивний словниковий запас залишайте в минулому. Дбаючи про чистоту свого мовлення, ви поважаєте не лише себе, а й своїх співрозмовників.


Автор: Мирослава Українська
