Уряд хоче мотивувати військових укладати контракти на нових умовах: що вони передбачають

На засіданні Кабміну також розглянули питання посилення військової підготовки у вищій освіті та розширення можливостей проходження служби в українському війську для іноземців і осіб без громадянства

Напередодні Дня Збройних сил України Кабмін провів засідання, присвячене забезпеченню ЗСУ, впровадженню нової системи контрактної служби та посиленню військової підготовки у вищій освіті. Про це з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко повідомив «Урядовий портал».

На цьому засідання уряд ухвалив декілька ключових рішень, які спрямовані на:

з апуск нової системи контрактної служби ;

р озширення можливостей проходження служби в українському війську для іноземців та осіб без громадянства ;

п осилення військової підготовки у вищій освіті ;

п осилення наукової бази для української армії.

Запуск нової системи контрактної служби

Кабмін схвалив законопроєкт, який передбачає розширений мотиваційний пакет для тих, хто укладає контракт на проходження військової служби. До нього входять виплати за укладання та продовження контракту, щомісячні надбавки та бойові надбавки.

Нові умови поширюються на всі Сили оборони: ЗСУ, Національну гвардію, Державну прикордонну службу та інші.

Солдатам, сержантам і офіцерам буде запропоновано контракти з чіткими строками служби — від 1, 2, 3, 4, 5 років та більше й гарантованою 12-місячною відстрочкою після завершення служби на контракті від двох років.

— Це крок до формування професійної, мотивованої та стійкої армії. Ми створюємо систему, яка дає військовим справедливі умови служби та час на відновлення після виконання контракту, — наголосила Юлія Свириденко.

Залучення на військову службу іноземців та осіб без громадянства

— В уряді пропонують розширити можливості проходження служби в українському війську для іноземців та осіб без громадянства. Ми впроваджуємо для них офіцерські контракти та відкриваємо можливість проходити службу в Державній спеціальній службі транспорту. Унормовуємо процедури укладення й продовження контрактів, присвоєння військових звань та підстави для звільнення, — повідомила очільниця уряду.

Центри рекрутингу отримують чіткий алгоритм спеціальної перевірки для іноземців, які хочуть служити в ЗСУ.

Крім того, буде встановлено рівні умови для жінок і чоловіків, які проходять службу за контрактом як іноземці.

Посилення військової підготовки у вищій освіті

Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей військова підготовка, а саме — підготовка офіцерів запасу, стане обов’язковою частиною навчання. Це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини.

Також буде оновлено перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку, та уточнено професійний стандарт — вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу.

Навчальні програми будуть деталізовані й посилені: чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20%.

На сьогодні офіцерів запасу готують 33 кафедри українських вишів.

— Завдяки ухваленим змінам ми забезпечимо вищу якість підготовки та зміцнимо оборонний потенціал держави, — наголосила Юлія Свириденко.

Посилення наукової бази для української армії

Прем’єр-міністерка повідомила про створення Науково-дослідного центру Сил підтримки ЗСУ. Ця установа буде проводити широкий спектр досліджень пошукового, теоретичного та експериментального характеру. Її напрацювання допоможуть швидше адаптуватися до динамічних умов війни, модернізувати армію в мирний час, узагальнити та залучити досвід інших країн, оновити доктрини на стратегічному та оперативному рівнях.

— Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ забезпечить постійну готовність українського війська до ефективної оборони, — підкреслила глава у ряду.

