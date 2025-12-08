За минулу добу на території Кременчуцького району сталося 7 пожеж

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 202

За минулу добу в Полтавській області зареєстровано 13 пожеж, сім з яких сталися на території Кременчуцького району. Постраждалих внаслідок пожеж не зареєстровано. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Подробиці пожеж розповіла також пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 7 грудня, о 01.11 в селі Нова Знам'янка Піщанської громади загорілася господарча споруда. Вогонь пошкодив дві господарчі споруди, знищив 24 м3 дров та легковий автомобіль. До гасіння пожежі залучалися 14 ДПРЧ та Новознам’янська місцева пожежна охорона.

У неділю о 15.34 на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу у місті Глобине на вулиці Героїв Чорнобиля. На місце виклику негайно прибули рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста та працівники Глобинської місцевої пожежної охорони. Вогонь охопив дерев'яне покриття гаража на площі 40 м кв. Пожежу було оперативно ліквідовано та врятовано від знищення вогнем розташовані поруч житловий будинок та господарчу споруду. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Учора о 20.24 надійшло сповіщення про пожежу у селі Піщане. На місце виклику було направлено підрозділ Піщанської місцевої пожежної охорони. По прибуттю було встановлено, що пожежа вже ліквідована, але вогонь знищив електролічильник, розташований на зовнішній стіні будинку. Причина виникнення пожежі встановлюється.

7 грудня о 23.24 надійшло сповіщення про пожежу у господарчій споруді в селі Максимівка. На місце виклику було направлено підрозділ Піщанської місцевої пожежної охорони. По прибуттю пожежники встановили, що горить дерев'яна обрешітка покрівлі прибудови до господарчої споруди на площі 10 м кв. Вогнеборці оперативно загасили пожежу та не давали вогню поширитись на господарчу споруду. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Пожежі також були зафіксовані минулої ночі на території Кременчуцької міської територіальної громади о 00.11, 00.14 та 01.42.

Постраждалих внаслідок цих пожеж не зареєстровано.