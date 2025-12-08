ГО "Захист держави"
Кременчук вшановує тих, хто тримає тил і оборону
Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Кременчук отримає допомогу для відновлення теплопостачання в межах проєкту зі Світовим банком

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 135

 

Уряд спрямовує ще 116 млн доларів на підтримку прифронтових громад

Кабінет Міністрів України виділив додаткові 116 млн доларів грантових коштів на відновлення критичної інфраструктури теплопостачання у прифронтових регіонах. Кременчук увійшов до переліку семи міст, які отримають обладнання в межах другого етапу проєкту зі Світовим банком «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

Допомога передбачає постачання мобільних і стаціонарних водогрійних котлів, міні-когенераційних установок, насосних агрегатів, труб та комплектуючих для тепломереж, а також обладнання для альтернативних джерел тепла.

Раніше проєкт охоплював виключно Харків, однак через постійні атаки Росії уряд розширив його на Суми, Миколаїв, Чернігів, Кривий Ріг, Кременчук та Славуту.

Закупівлі та логістика здійснюватимуться Управлінням ООН з обслуговування проєктів (UNOPS), що має забезпечити прозорість процесу і швидку доставку обладнання громадам.

Фінансування надається в межах грантової угоди Мультидонорського фонду URTF. На першому етапі програми Україна вже отримала 47 млн доларів, завдяки яким Харків отримав 45 одиниць енергообладнання.

Раніше ми писали, що Кременчук входить до переліку міст, які отримують міжнародну допомогу для підготовки до опалювального сезону.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: epravda.com.ua
Теги: теплопостачання відновлення гроші допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх