Кременчук отримає допомогу для відновлення теплопостачання в межах проєкту зі Світовим банком

Уряд спрямовує ще 116 млн доларів на підтримку прифронтових громад

Кабінет Міністрів України виділив додаткові 116 млн доларів грантових коштів на відновлення критичної інфраструктури теплопостачання у прифронтових регіонах. Кременчук увійшов до переліку семи міст, які отримають обладнання в межах другого етапу проєкту зі Світовим банком «Відновлення енергозабезпечення у зимовий період та постачання енергетичних ресурсів». Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

Допомога передбачає постачання мобільних і стаціонарних водогрійних котлів, міні-когенераційних установок, насосних агрегатів, труб та комплектуючих для тепломереж, а також обладнання для альтернативних джерел тепла.

Раніше проєкт охоплював виключно Харків, однак через постійні атаки Росії уряд розширив його на Суми, Миколаїв, Чернігів, Кривий Ріг, Кременчук та Славуту.

Закупівлі та логістика здійснюватимуться Управлінням ООН з обслуговування проєктів (UNOPS), що має забезпечити прозорість процесу і швидку доставку обладнання громадам.

Фінансування надається в межах грантової угоди Мультидонорського фонду URTF. На першому етапі програми Україна вже отримала 47 млн доларів, завдяки яким Харків отримав 45 одиниць енергообладнання.