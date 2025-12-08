ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили військовослужбовця за бійку з офіцером

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 319

 

Суд виніс вирок за насильство щодо начальника в умовах воєнного стану

На Полтавщині судили військовослужбовця, який під час бійки зламав офіцеру ніс. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду від 3 грудня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що у січні 2023 року обвинувачений самовільно залишив розташування військової частини та поїхав до родича. Коли за ним приїхали двоє офіцерів, один із них — його безпосередній начальник — наказав повертатися до частини. 

Під час розмови військовослужбовець поводився агресивно, лаявся та вдарив старшого лейтенанта кулаком в обличчя. У офіцера діагностували забій, набряк м’яких тканин і перелом кісток носа. Експертиза віднесла травми до легких тілесних ушкоджень із короткочасним розладом здоров’я.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України — заподіяння тілесних ушкоджень начальникові у зв’язку з виконанням ним обов’язків військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час розгляду обвинувачений повністю визнав вину, розкаявся та вибачився перед потерпілим. Суд врахував, що військовий раніше не судимий, є учасником бойових дій, має державні відзнаки, перебуває в цивільному шлюбі, утримує двох малолітніх дітей та батьків-пенсіонерів. 

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Нагадаємо, кілька років тому колишній начальник Диканського відділу ТЦК та СП разом з двома військовими побив до непритомного стану свого підлеглого.

Автор: Яна Гудзь
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

