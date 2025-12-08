На Полтавщині судили військовослужбовця за бійку з офіцером

На Полтавщині судили військовослужбовця, який під час бійки зламав офіцеру ніс. Про це стало відомо із вироку Київського районного суду від 3 грудня 2025 року.

У матеріалах справи зазначено, що у січні 2023 року обвинувачений самовільно залишив розташування військової частини та поїхав до родича. Коли за ним приїхали двоє офіцерів, один із них — його безпосередній начальник — наказав повертатися до частини.

Під час розмови військовослужбовець поводився агресивно, лаявся та вдарив старшого лейтенанта кулаком в обличчя. У офіцера діагностували забій, набряк м’яких тканин і перелом кісток носа. Експертиза віднесла травми до легких тілесних ушкоджень із короткочасним розладом здоров’я.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України — заподіяння тілесних ушкоджень начальникові у зв’язку з виконанням ним обов’язків військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Під час розгляду обвинувачений повністю визнав вину, розкаявся та вибачився перед потерпілим. Суд врахував, що військовий раніше не судимий, є учасником бойових дій, має державні відзнаки, перебуває в цивільному шлюбі, утримує двох малолітніх дітей та батьків-пенсіонерів.

Ознайомившись з усіма матеріалами справи, суд призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

