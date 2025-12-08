«Воля сильніша за тіло»: у Києві відбулися змагання Сил оборони України «ГАРТ-2025», в яких взяли участь ветерани з Полтавщини

Минулого тижня у Києві пройшов наймасштабніший захід адаптивного спорту цього року — перші національні мультиспортивні змагання серед ветеранів і ветеранок «ГАРТ-2025». Урочисте відкриття змагань відбулося 30 листопада у Міжнародному виставковому центрі за участі міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової. А на їх закритті 5 грудня учасників та учасниць змагань привітала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Разом з керівником Центру ініціатив «Повернись живим» Олегом Карпенком, вона подякувала ветеранам і ветеранкам за силу волі, гарт духу, наполегливість та мотивацію на шляху до свого відновлення.

Змагання «ГАРТ-2025» зібрали у столиці понад 400 ветеранів й ветеранок з усіх регіонів України, які протягом п’яти днів демонстрували справжню нескореність духу та довели, що їхня воля сильніша за тіло! Серед учасників змагань були ветерани російсько-української війни навіть з окупованого ворогом Криму та Луганщини. У змаганнях взяли участь 10 ветеранів війни з Полтавської області, серед яких були учасник торішніх «Ігор Нескорених» Олександр Краснович та інструктор полтавського спорткомплексу «Акварена», ветеран загону спецпризначення ВМС Ігор Першин («Водолаз»).

До речі, значна кількість учасників цих змагань, попри проблеми зі станом здоров’я, і зараз захищають країну у складі Сил оборони України.

З 1 по 5 грудня ветерани й ветеранки змагалися у 9 видах адаптивного спорту: баскетболі й регбі на кріслах колісних, волейболі сидячи, стрільбі з лука, веслуванні на тренажері, лазер-ран, паверліфтинг, велоспорті та плаванні. У всіх видах змагань учасників ділили на категорії залежно від стану їхнього здоров’я та особливостей виду спорту. Для більшості з них ці змагання стали першими стартами після довготривалого лікування та відновлення, а багато з учасників випробовували свої сили в обраних видах спорту вперше, адже кожному учаснику дозволялося виступати у трьох видах.

Усі учасники змагань власним прикладом довели, що травми та поранення не можуть зламати сили духу та волі, та продемонстрували, що вони не є нездоланною перешкодою на шляху до нових перемог та повернення до повноцінного життя. Атмосфера взаємної підтримки, побратимства й натхнення супроводжувала усі дні змагань та допомагали їм у цьому.

Варто зазначити, що у змаганнях «ГАРТ-2025» взяли участь військовослужбовці та ветерани й ветеранки російсько-української війни, незалежно від попереднього спортивного досвіду, які отримали травми, поранення чи захворювання під час виконання службових обов’язків.

Напередодні відкриття змагань стало відомо, що турнір «ГАРТ-2025» отримав статус національного відбору на змагання Marine Corps & Air Force Trials 2026.

MC&AF Trials — це щорічний міжнародний турнір, який організовують Корпус морської піхоти та Повітряні сили США для чинних військовослужбовців, ветеранів та ветеранок, які отримали поранення, травми або захворювання під час служби. З 45 переможців «ГАРТ-2025» буде сформована національна збірна у складі 15 спортсменів, які представлятимуть Україну на змаганнях ветеранів наприкінці лютого 2026 року на базі Кемп-Пендлтон у Каліфорнії (США).

На урочистостях відкриття, закриття та протягом усіх днів проведення «ГАРТ-2025» перед ветеранами виступали різні українські гурти: «Антитіла», «Жадан і Собаки», Міа Рамарі, HLIBOROB, «Крихітка», Hyphen Dash, Yevheniy Dubovyk та інші.

Змагання ветеранів було організовано Центром ініціатив «Повернись живим» спільно з Міністерством у справах ветеранів України та за підтримки генерального партнера — UGB (Укргазбанк).

Нагадаємо, у червні минулого року «Кременчуцький Телеграф» опублікував серію репортажів з відбіркових змагань, а адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни «Ігри Нескорених», які проходили у Києві та участі у них ветеранів з Полтавщини. У цих змаганнях взяли участь 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України.

Протягом цього року ми декілька разів розповідали про те, як ветеранам війни долучитися до регулярних занять адаптивними видами спорту. Зокрема, про можливість подати заявки в «Дії» на участь у програмі «Ветеранський спорт» для отримання 1500 грн, якими можна оплатити такі заняття у спортивних клубах та центрах.