Стартує новорічний фотоконкурс «Святкові хвостики» — умови

Фото улюбленців надсилайте на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня
Новорічна магія панує навкруги — саме час залучити до свята наших пухнастих друзів! Наша редакція оголошує яскравий та веселий конкурс «Тварини у новорічному вбранні».
Умови участі прості:
Наймиліші та найоригінальніші образи отримають святкові подарунки, а їх фото прикрасять шпальти нашого святкового номера!
Зробіть свого улюбленця зіркою нашої газети!
З нетерпінням чекаємо ваших чарівних світлин!
