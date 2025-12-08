За минулий тиждень у Кременчуці народилися 26 малюків

Упродовж першого тижня зими у Кременчуці на світ з’явилися 26 немовлят. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Хлопчиків у цей час народилося більше — їх 14, а дівчаток 12.
У стінах перинатального центру народилися 20 малюків — 12 хлопчиків та 8 дівчаток. Ще 6 немовлят — 2 хлопчики та 4 дівчинки — з’явилися на світ у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Нагадаємо, в останній тиждень осені, із 24 по 30 листопада, у Кременчуці на світ з’явилися 20 малюків — 12 дівчаток та 8 хлопчиків.
